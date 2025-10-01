Lleure
Súria celebra la Marató de Donants de Sang i el Barber Solidari
Redacció
Manresa
La Marató de Donants de Sang i Plasma de Catalunya va omplir de solidaritat i activitats la plaça de Sant Joan de Súria, amb la participació de persones voluntàries, entitats i empreses de Súria, grups musicals, dansa i activitats infantils.
