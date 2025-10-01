Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada estrena nova temporada amb «Postres de músic»

Redacció

Manresa

Diumenge passat, la Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada començava nova temporada, amb una obra d’ Espectacles Corderroure, molt divertida i interactiva, on la música, les receptes culinàries i la màgia han estat presents. Aquesta tracta de tres personatges ens guien a través d’una aventura culinària i musical, preparant unes postres de músic amb ingredients singulars que ens descobreix el nostre ‘Llibre Màgic’. Amb una barreja d’estils musicals diversos, aquest espectacle destaca la música com un llenguatge universal que pot expressar una àmplia varietat d’emocions i situacions.

