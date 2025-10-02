Una caminada del Geoparc unirà natura i patrimoni per l’entorn de Sant Fruitós
Es recorrerà una part de l’itinerari que connecta Montserrat amb el Ripollès seguint la petjada del bisbe Oliba i unint alguns dels principals monuments del romànic català
Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central organitzen el pròxim dissabte 18 d’octubre la caminada ‘El Camí Oliba pel Bages-Geoparc’, una activitat gratuïta i oberta al públic que vol apropar el patrimoni natural, geològic i cultural de la comarca a la ciutadania. La caminada ja té les inscripcions obertes. Hi ha 90 places disponibles.
La sortida serà a les 9 del matí des del Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages i proposa una ruta circular d’11,4 quilòmetres i 260 metres de desnivell, de dificultat fàcil, que combina pistes de terra i trams de corriol. El recorregut transcorre pels paisatges de bosc i fluvials de Sant Fruitós i Talamanca, amb grans vistes al riu Llobregat, al monestir de Sant Benet i a l’entorn muntanyós de Sant Llorenç del Munt.
Durant la caminada els participants descobriran elements de patrimoni de pedra seca, coneixeran la figura de l’abat i bisbe Oliba –impulsor del romànic català– i s’endinsaran en la història del Geoparc de la Catalunya Central i de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages.
La caminada acabarà al Mercat de la Terra de Sant Fruitós, al cobert de la màquina del batre, amb un petit tast de productes locals. Aquest certamen se celebra un dissabte al mes amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania productes de proximitat i de temporada d’elaboradors del territori. Serà doncs una molt bona ocasió perquè els participants en la caminada puguin comprar i endur-se a casa alguns dels fruits del paisatge geològic que hauran recorregut prèviament.
Un paisatge amb milions d’anys d’història
Explicar el mar interior que fa 36 milions cobria el Bages, que l’aixecament dels Pirineus va fer desaparèixer l’aigua i va donar lloc a les muntanyes de Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i que aquest llegat geològic configura avui el paisatge únic i ondulat de la comarca. Aquest és l’objectiu d’una activitat que vol unir el patrimoni geològic amb el patrimoni cultural del Camí Oliba, un itinerari que connecta Montserrat amb el Ripollès, seguint la petjada històrica del bisbe Oliba i unint alguns dels principals monuments del romànic català. El Consell Comarcal del Bages forma part de l’Associació Rutes del Romànic, encarregada de la promoció i dinamització d’aquest camí, que enguany ha ampliat el seu recorregut fins al monestir de Sant Miquel de Cuixà en el marc d’un projecte transfronterer.
Segons el conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, «amb aquesta caminada volem apropar el relat del Geoparc i del Camí Oliba al públic local i de proximitat. La unió de geologia i patrimoni històric fan del Bages un escenari ideal per al turisme actiu, de natura, i cultural. Tenim una comarca plena de tresors que val la pena conèixer i compartir, i activitats com aquesta ens ajuden a redescobrir i realçar aquest entorn».
La caminada està organitzada pel Consell Comarcal del Bages (Bages Turisme i Geoparc) amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’Associació Rutes del Romànic – Camí Oliba i l’empresa experta Marsi Guies de Muntanya.
