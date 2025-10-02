Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
La particularitat i versatilitat del complex situat entre Castellbell i Sant Vicenç i ara en venda ha fet que al llarg de quatre dècades hagi acollit activitats molt diverses i personalitats rellevants
Fins i tot hi ha passat l’actual rei d’Espanya, Felip VI, tot i que en aquell moment (1986) com a hereu a la corona. Amb tot just 18 anys complerts, el llavors príncep Felip de Borbó va fer un curset de conducció avançada a l’encara antic circuit de Can Padró, situat en terme de Castellbell i el Vilar, però amb accés per Sant Vicenç de Castellet.
I és que aquesta instal·lació, que actualment està a la venda per 4 milions d’euros, forma part d’un complex (la finca de Can Padró) amb força història i molta versatilitat, la qual cosa l’ha convertit en escenari d’activitats ben diverses.
De fet, un any i mig després d’aquella presència de la casa reial, que es va donar en plena construcció de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16), es va saber que el pas d’aquesta via de pagament trinxaria per complet el circuit. I Autema, l’empresa concessionària, que estava fent l’obra a marxes forçades, es va comprometre a finançar-ne el trasllat pagant la construcció d’un nou traçat en un espai pròxim i que, a més, tingués unes millors característiques que permetessin potenciar-lo. El resultat va ser el circuit actual que, per tant, té tres dècades i mitja de vida.
Reprenem el fil d’aquella visita reial, un dels moments destacats de la trajectòria de Can Padró. Segons va recollir i informar Regió7 en la seva edició del dilluns 14 d’abril del 1986, el llavors príncep Felip de Borbó i Grècia va ser a les instal·lacions al llarg del cap de setmana, tot i que el fort dispositiu de seguretat i el fet que fos un recinte privat va fer que no se’n pogués captar cap imatge. Aquest diari explicava que Felip de Borbó, que tot just s’havia tret el carnet, va arribar a les instal·lacions conduint un Seat Ibiza i acompanyat pel seu cosí el príncep de Bulgària, i d’un seguici d’una quinzena de persones. Hi va arribar dissabte al matí i va dormir a les instal·lacions (a la masia), igual que la resta de participants seleccionats per al curset.
En concret, es tractava d’un curs de conducció avançada, de perfeccionament, que impartia qui llavors era tota una autoritat en aquesta matèria: l’expilot d’automobilisme i motociclisme Salvador Cañellas, que va fer carrera amb molt bons resultats durant la dècada dels 70 i 80. Cañellas -que el 1968 es va convertir en el primer espanyol que guanyava un Gran Premi de Motociclisme, que va ser campió d’Espanya de rallis i que va participar al Dakar original- va estar durant anys al capdavant d’aquesta oferta de formació que va tenir el príncep Felip, i per la qual van passar al llarg dels anys centenars de persones. Es tractava d’un curs per formar els conductors davant situacions adverses, perquè hi poguessin reaccionar de manera adequada. Per exemple, quan el cotxe patina perquè l’asfalt està molt moll. En definitiva, a garantir el màxim control del vehicle.
Competicions i experiències
Com a circuit, tot i que no és de màxima categoria, el seu traçat de 2,2 quilòmetres (amb 7 revolts de dreta i 6 d’esquerra) ha acollit al llarg d’aquestes tres dècades i mitja, sobretot els caps de setmana, desenes de proves i competicions de modalitats diverses del món del motor (supermotard, escúters...) o la possibilitat de viure l’experiència de conduir, per exemple, vehicles de Fórmula GT.
També del món del motor, el circuit de Can Padró ha acollit en diverses ocasions proves de les RallyClassics sèries. Així, per exemple, el juny del 2010 una d’aquestes curses va portar al circuit el popular actor català Ramon Madaula, que n’era molt aficionat i que en aquella ocasió hi va conduir un Porsche 911.
Formació en seguretat
La gran pota de Can Padró (que ha passat per diverses mans) al llarg d’aquests anys, però, ha estat el de la formació en seguretat i emergències. El mateix espai del circuit s’ha utilitzat amb aquest objectiu (Bombers i Mossos, per exemple, hi han fet pràctiques), i la instal·lació disposa d’una armeria i un camp de tir que, combinada amb la conducció, ha permès formar personal en situacions de persecucions i rescats. I en destaca el camp de foc.
Una instal·lació d’entrenament amb un edifici de tres plantes, túnels de fum, un vagó de tren, entre altres, on fer pràctiques d’extinció d’incendis i per on centenars de persones s’han posat a prova davant les flames. També una bassa de 4.000 m³ i una rèplica d’un vaixell de 70 metres d’eslora per a exercicis de salvament marítim.
L’origen de la finca és una masia del segle XIII que durant anys va funcionar com a restaurant, i que després ha servit com a espai logístic del complex.
A banda de les esmentades, Can Padró ha estat espai de convencions. El 2018, per exemple, el circuit va ser l’escenari d’una jornada que va reunir 150 empreses i autònoms per debatre sobre l’eficiència energètica i el futur dels vehicles híbrids i elèctrics. I encara l’octubre del 2021 l’Ajuntament de Castellbell, el de Manresa i el Consell del Bages hi van organitzar una trobada amb una setantena d’agents econòmics d’empreses la cadena de l’automoció i la mobilitat.
També ha estat escenari d’anuncis (RACC) i de pel·lícules. És el cas de ‘El pacto’, amb la qual el manresà David Victori va debutar el 2018 en el llargmetratge, i que hi va rodar algunes de les escenes d’aquest film protagonitzat per l’actriu Belén Rueda.
Escenari del contacte entre ‘El Lobo’ i ‘Txema’?
El febrer del 2005, arran de la publicació per part del llavors mediàtic jutge Baltasar Garzón de les seves memòries (‘Un mundo sin miedo’) va sortir a la llum el paper clau d’un manresà com a infiltrat dels serveis secrets espanyols en l’organització Terra Lliure i en els cercles de l’independentisme català durant la dècada dels 90. Un talp que va facilitar la ràtzia preolímpica que el 1992 va culminar amb la ràtzia de detencions d’una quarantena de persones d’aquest entorn independentista, entre les quals quatre manresans.
Segons va publicar en aquell moment Regió7, es tractava de Josep Maria Aloy -que no s’ha de confondre amb el conegut especialista en literatura infantil i pare de l’actual alcalde de Manresa, que va morir el febrer del 2020-, que hauria entrat en contacte a final de la dècada dels vuitanta amb cercles independentistes per penetrar en la seva estructura. El fet és que Aloy, àlies Txema, havia treballat a Can Padró fent cursos de conducció evasiva. Segons es va publicar en aquell moment, hauria estat captat per Miquel Lejarza, ‘El Lobo’, l’agent del Centre Superior d’Intel·ligència per a la Defensa (CESID) que va protagonitzar la infiltració més famosa a la cúpula d’ETA. De fet, algunes informacions posteriors de diversos mitjans apuntaven que el mateix Lejarza havia estat a Can Padró i que va ser en aquest lloc on es va produir el primer contacte.
