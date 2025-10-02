Una casa del carrer Padró guanya el primer concurs de guarniment de balcons de Sant Fruitós
Un total de 17 balcons s’han engalanat amb flors i plantes naturals
Redacció
El balcó del carrer Padró, 41, decorat per Rosa Meneses, ha estat escollit com la millor proposta de la primera edició del concurs ‘Embalcona’t entre flors’, convocat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Una iniciativa que ha convidat la ciutadania a decorar els seus balcons amb flors i plantes naturals per omplir de vida i color els carrers del poble i en la qual han pres part un total de 17 espais. La guanyadora rep el premi Flor de Primavera i el paquet turístic ‘Sant Fruitós gourmet i modernista’.
El segon premi, la Flor d’Estiu, ha estat per al balcó del carrer Doctor Barnard, 19, engalanat per Rocio Alcázar, que ha estat obsequiat amb un àpat per a dues persones al restaurant Can Ladis.
El tercer guardó, la Flor de Tardor, ha estat per a la finca del carrer de la Caça, 4, decorada per David Torreblanca, que ha rebut quatre entrades per al Teatre del Casal Cultural.
L’Ajuntament també s’ha sumat a la iniciativa decorant el seu balcó amb una desena de torretes amb flors i plantes, que donen un toc natural i acollidor a la façana del consistori.
Totes les propostes participants es poden consultar en un mapa que permet recórrer el municipi descobrint cadascun dels balcons engalanats.
Aquest divendres 3 d’octubre, Sant Fruitós de Bages serà l’amfitrió de la Gala Anual de Viles Florides, un esdeveniment que aplega més de 300 municipis de Catalunya i Andorra que aposten per la transformació dels seus espais a través de la flor i la planta ornamental.
És la primera vegada que un municipi de la Catalunya Central acull aquesta gala, que se celebrarà a la tarda a Sant Benet Bages.
Al matí, els representants dels municipis participants gaudiran d’un conjunt d’activitats lúdiques i culturals com un escape room temàtic per descobrir el patrimoni local, i visites guiades a Sant Benet de Bages.
