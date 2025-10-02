La Diputació de Barcelona inverteix 20 milions fins al 2027 en la restauració de patrimoni
Cada ajuntament podrà demanar un màxim de dues intervencions, l'import màxima concedit seran 275.000 euros i el mínim, 10.000
Regió7
La Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments una partida de 20 milions d'euros per a la rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics. El 2026 tan sols hi haurà la dotació d'1 milió, i la resta, 19 milions seran per a l’any 2027. És una bossa de suport als municipis, una eina per preservar el patrimoni i per tenir-lo en condicions per si té repercussió en l'àmbit econòmic o turístic.
La majoria d'actuacions incloses en el programa "són d'edificis singulars d’alt valor patrimonial i prop de la meitat incideixen en castells", palaus, elements defensius, esglésies, monestirs, ponts i aqüeductes. D’aquesta manera les actuacions seran en edificis d’interès patrimonial, actuacions en jaciments arqueològics, jardins històrics i espais de memòria democràtica.
Entre d'altres intervencions, en l'últim pla s'han fet obres de restauració i rehabilitació de les cases de l’antiga botiga del Castell de Cubelles, de la torre de la Panadella (Montmaneu, de la “Torre Roja” de Sant Pere de Vilamajor o l'adequació dels itineraris a l’interior del castell de Boixadors (Sant Pere Sallavinera), entre d'altres.
Qui pot demanar els ajuts?
El programa de millora i rehabilitació del patrimoni històric i cultural atén municipis de totes les comarques barcelonines, a través de les sol·licituds dels seus ajuntaments o dels seus consells comarcals. Es podran fer com a màxim de 2 sol·licituds per municipi. L’import màxim que es pot obtenir és de 275.000 euros per ens sol·licitant. I l’import mínim subvencionable és de 10.000 euros. L’ajut màxim per edifici, edificació, jardí històric o espai de memòria democràtica és de 275.000 euros. L’ajut màxim per jaciment és de 45.000 euros. Els ajuts són compatibles amb altres fonts de finançament. El termini de presentació de sol·licituds serà de quatre mesos a partir del 29 de setembre de 2025. Els treballs subvencionats es poden haver executat entre els anys 2024 i 2027.
En el darrer Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials del mandat 2020-2023, es va comptar amb un pressupost de més de 25 milions d’euros. El Programa complementari de reforma i millora d’equipaments del mandat 2016-2019, amb una línia específica per donar suport al manteniment d’edificis singulars i elements patrimonials, es va pressupostar en més de 9 milions d’euros; o el Programa general d’inversions, en el decurs de les dues edicions del qual es van aprovar ajuts per per més de 8 milions d’euros.
En els darrers anys la Diputació de Barcelona ha destinat més de 60 milions d’euros a la restauració de patrimoni arquitectònic i arqueològic.
El diputat d'Infraestructures, Equipaments i Patrimoni Arquitectònic i alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat, en la presentació del programa, la seva importància pel conjunt de municipis de la província de Barcelona, ja que permet posar en servei edificis i conjunts monumentals com la millor manera de garantir-ne la preservació.
En aquesta línia, el diputat Marc Castells ha afirmat que “restaurar i rehabilitar edificacions té un cost econòmic important, però el retorn econòmic i social per als municipis i el seu veïnat és positiu i sovint aquestes actuacions es converteixen en eixos d'atracció per aquestes poblacions”.
“Els monuments –ha remarcat Castells– un cop rehabilitats suposen una injecció d’autoestima per als habitants d’aquells municipis que veuen com recuperen la seva esplendor, generen riquesa al territori, i sobretot respon a l’objectiu municipalista de la Diputació de garantir el servei a la ciutadania”. “Un retorn molt important que han aportat aquestes actuacions de restauració realitzades al llarg dels anys pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL)”, ha afirmat el diputat.
Més de 100 anys d'acompanyament en la cura del patrimoni
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona des del 1914 assessora, ajuda i acompanya els municipis en matèria de patrimoni arquitectònic. En aquests més de cent anys ha realitzat prop de 750 actuacions directes o de suport tècnic en esglésies, castells, monestirs i ponts, entre d'altres.
El Servei està format per un equip pluridisciplinari integrat per arquitectes arqueòlegs, historiadors, geòlegs i restauradors, entre molts altres, amb la missió d’oferir assessorament i ajut tècnic a tots els municipis de la província de Barcelona. Des de la seva creació, ha establert una metodologia concreta per a la recuperació i millora del patrimoni, amb l’objectiu de preservar els seus valors i transmetre’ls a les generacions futures.
