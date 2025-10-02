El mil·lenari de Montserrat connecta l’abat amb dos Papes i dos presidents de la Generalitat
En exactament dos anys, Manel Gasch s’ha trobat amb el Papa Francesc i amb Lleó XIV, i els pontífex han rebut Aragonès i Illa, que els hi han fet avinent la importància de la commemoració del monestir
L’abat de Montserrat, Manel Gasch, ha aconseguit aquesta setmana una fita més que rellevant, si més no des del punt de vista estrictament religiós. En tot just dos anys (fins i tot, si ho comptem per dies exactes, en menys de dos anys) Gasch ha parlat personalment (encara que sigui molt breument) amb dos Papes. I en totes dues trobades, el mil·lenari de l’abadia hi ha tingut una presència molt rellevant.
Aquest dimecres, ho feia amb el nou pontífex, Lleó XIV, tot just escollit i proclamat el maig passat. Gasch encapçalava una delegació de l'abadia que va prendre poder ser present a l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Un cop finalitzada, el Sant Pare intercanviava unes paraules amb l'abat, qui li va fer lliurament d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV ha saludat personalment a tota la delegació montserratina que havia participat en l’audiència.
Però és que Manel Gash ja va tenir una trobada papal fa just dos anys, en aquest cas amb el predecessor de Lleó XIV. L’octubre del 2023 es va fer una peregrinació de Montserrat a Roma amb motiu del 800 aniversari de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, que va reunir centenars de catalans.
El moment més rellevant del pelegrinatge va ser l'audiència amb el papa Francesc en la qual van participar els 800 pelegrins, l’abat de Montserrat, Manel Gasch, i tots els bisbes catalans que van donar suport a la convocatòria. El Papa, que va saludar als pelegrins en català amb un «Bon dia a tots», va elogiar la tasca de difusió mariana que ha fet la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat durant 800 anys. Com a mostra d’aquest reconeixement va atorgar a la patrona de Catalunya la Rosa d’Or, una distinció pontifícia que distingeix en ocasions especials a les marededeus. També va beneir la imatge portada al Vaticà des de la Catedral de Girona i que va presidir el pelegrinatge.
Presidents que fan d’ambaixadors del mil·lenari
Tot just un mes després d’aquella peregrinació, el 6 de novembre del 2023 qui va anar a trobar-se amb el Papa Francesc va ser el llavors president de la Generalitat, Pere Aragonès, a qui va rebre en audiència privada al Vaticà. Aragonès li va fer avinent el calendari d'actes previstos per commemorar el mil·lenari de Montserrat i li va posar de manifest que «és un gran esdeveniment per la rellevància Montserrat per tot Catalunya i per a la comunitat catòlica catalana», i li va traslladar que a Catalunya estarien «molt honrats per la seva visita», alhora que es va posar a la seva disposició per si volia ser-hi present, fet que ja no va ser possible (Francesc va morir el passat 21 d’abril).
En l'audiència privada, Aragonès li va fer lliurament de diferents regals, com una figura de Sant Jordi de plata, concretament la reproducció de l'escultura articulada que s'ubica a la capella del Palau de la Generalitat. A més, li va fer a mans obres dels poetes Jacint Verdaguer i Joan Maragall, i del fotògraf Joan Guerrero, dins d'una bossa 'Made in CIRE', feta a un centre penitenciari pel projecte del Centre d'Iniciatives per la Reinserció.
I ara Illa
Curiosament, encara no dos anys després de la trobada d’Aragonès amb el Papa Francesc, s’han trobat els seus successors. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va ser rebut en audiència per Lleó XIV. I també en aquesta ocasió el màxim mandatari català va aprofitar per traslladar-li al pontífex la «importància» del Mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el 10 de juny.
Igualment com ho va fer el seu predecessor, durant la trobada, el president va lliurar al pontífex diversos obsequis institucionals, entre els quals una reproducció de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, el llibre ‘Catalunya’ –que proposa un recorregut per totes les comarques del territori i inclou un mapa comarcal–, així com el volum ‘El convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, escrit per Josep M. Martí i Bonet, Josep M. Juncà i Ramon i Lluís Bonet i Armengol, en reconeixement de la vinculació del Papa amb l’orde de Sant Agustí. Així mateix, com obsequis de caràcter més personal, li va donar la pel·lícula i el llibre ‘Solo Javier’, la gravació d’un concert de ‘Vozes’, unes estoles confeccionades per les internes de la presó de Wad-Ras, cinc ampolles d’oli de les cinc denominacions d’origen catalanes i una selecció d’embotits de Catalunya.
