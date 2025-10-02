Cultures
Som Riu d’Or i Aiguabarreig participen en el 37è Aplec Internacional a Còrsega
L’esbart de Sant Fruitós i el grup de folk i havaneres d’Artés han estat dos dels 31 grups vinguts d’arreu de Catalunya a l’esdeveniment de Bastia organitzat per Adifolk
Redacció
L’esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages i el grup de folk i havaneres Aiguabarreig d’Artés van participar el passat cap de setmana en el 37è Aplec Internacional organitzat per Adifolk a Bastia, Còrsega. Durant tres dies, la ciutat es va omplir de música, dansa, tradicions i germanor en un esdeveniment que ha congregat 650 actuants de 31 grups vinguts d’arreu de Catalunya.
La celebració es va inaugurar divendres amb un gran espectacle col·lectiu i l’hisada de la senyera catalana a càrrec del Capgròs Folk, ambaixador de la cultura popular. A més, l’Ajuntament de Bastia va acollir una recepció institucional presidida per l’alcalde Pierre Savelli, amb la presència de representants de la Generalitat -el director general de la Catalunya Exterior, Oriol Lázaro-, del Parlament i el govern de Còrsega, així com de l’expresident Quim Torra.
El dissabte va ser la jornada més intensa, amb la gran cercavila pels carrers de Bastia, l’estrena de la sardana Adifolk pel món, del compositor Daniel Gasulla Porta, i un ampli ventall d’activitats: jocs tradicionals a la plaça Saint-Nicolas, concerts corals a l’església de Saint Jean-Baptiste, danses catalanes i corses, cançons de taverna i la mostra de la morra.
A la nit, l’espectacle central, La Festa Major a Catalunya, va mostrar al públic cors els elements més representatius de les celebracions populars del país. La jornada es va tancar amb el ball folk i la impressionant Nit del Foc, protagonitzada pels Diables Sheron de Móra d’Ebre i el Drac del Morell.
Diumenge, la festa va continuar amb una nova cercavila i les actuacions de lluïment dels grups catalans a la plaça Saint-Nicolas. La Coral Camprodon va cloure els actes amb la seva participació a la missa de l’església de Saint Jean-Baptiste, on la interpretació conjunta del Virolai amb un cor cors ha emocionat el públic.
