Els funiculars de Montserrat estan aturats sense data de represa des de l’aiguat
Tant al de Sant Joan com el de la Cova s’hi van fer ja els treballs de neteja, però se n’han d’acabar d’avaluar les afectacions i determinar quines actuacions cal fer-hi
Els funiculars de Montserrat, tant el de Sant Joan com el de la Santa Cova, estan fora de servei i, de moment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no té una previsió concreta de quan es podran tornar a posar en funcionament. Tots dos transports turístics es van veure molt directament afectats per l’intens temporal del diumenge 21 de setembre. Les torrentades que es van generar (recordem que a l’estació de Sant Dimes es van registrar prop de 130 l/mm) van arrossegar material cap als traçats i les instal·lacions, fet pel qual ja aquella tarda es va haver de tancar el servei i es va haver d’ajudar a baixar usuaris que estaven a l’estació superior de Sant Joan.
Fonts de Ferrocarrils han explicat que durant la setmana posterior al temporal es va estar treballant en la neteja de les instal·lacions, retirant el material (terra i pedres, sobretot) que la intensa pluja hi havia arrossegat. I que ara la feina se centra a valorar danys i afectacions, tant a la infraestructura viària, com al material mòbil (els funiculars pròpiament dits) i també analitzar si cal fer intervencions en l’entorn immediat. A partir del que es determini es veurà quines intervencions cal fer i es podrà començar a determinar quan es podrà restablir el servei a cadascun d’ells. En el cas de Sant Joan ja s’hi han començat algunes intervencions.
L’endemà mateix del temporal, Montserrat ja va anar recuperant de mica en mica la normalitat. El dilluns 22 els accessos al monestir ja van quedar totalment oberts, tant per carretera com també a través del cremallera i l'aeri, però no així els funiculars. També aquell dia, tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya van portar a terme tasques de revisió del terreny amb drons de diferents espais del massís per on havia baixat l’aigua.
També aquell mateix dia, la gerent de la divisió de Montserrat d'FGC Turisme, Laura Vives, ja afirmava que no es podia fer una previsió de reobertura dels funiculars i que no es faria «fins que no es pugui garantir amb totes les mesures de seguretat». Vives va detallar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja disposen d'un protocol que quan hi ha pluges torrencials «per seguretat, no es trasllada gent al parc natural» i va recordar que tant el cremallera com el funicular «són un mitjà d'evacuació en cas d'emergència».
Per prevenir les torrentades, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya treballen des de fa temps amb un pla de mitigació del risc a la muntanya de Montserrat. «El risc zero no existeix, però sí que estem treballant perquè les afectacions siguin el menys duradores possibles o amb el mínim dany material i humà», exposava Oriol Pedraza, geòleg del centre. En aquest sentit, destacava el fet que ja s’han implantat mesures com les que es van fer al torrent de Santa Maria en què es van crear una mena de calaixos per evitar el despreniment de sediments. «Ara mateix aquest torrent ja no causa problemes perquè s'hi va fer una obra d'enginyeria hidràulica», subratllava.
Quan, l’endemà del temporal, un equip de tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va estar analitzant sobre el terreny la situació en què es trobava la muntanya, Oriol Pedraza detallava que quan es donen episodis de pluges tan intenses com la d'aquest diumenge, el fenomen més comú són els «fluxos torrencials que arrosseguen aigua barrejada amb còdols o blocs de pedra» de la muntanya. Tot aquest material que transporten els torrents s'acaba dipositant a les carreteres o camins. I això, precisament, és el que va passar aquell dia i és el motiu pel qual es van haver de tallar les carreteres d'accés al recinte del monestir.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris