L’abat Gasch, a Roma: «Montserrat és un exemple de fidelitat a una manera d'entendre la vida i a una llengua»
En l’estrena de l’exposició sobre el mil·lenari a la capital italiana, el president de la Generalitat ha manifestat que «Catalunya no seria el mateix sense Montserrat»
R. Segura/N. Escolà (ACN)
Montserrat ha reivindicat aquest divendres a Roma els seus mil anys d'història i la utilitat dels valors benedictins per a la societat. La institució ho ha fet durant la inauguració de l'exposició itinerant 'Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa', que es podrà veure al Palau de la Cancelleria de la capital italiana fins al 14 d'octubre. Durant l'acte, l'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha defensat que el monestir és «un exemple de fidelitat a una manera d'entendre la vida i a una llengua», i ha garantit que el monestir continuarà acompanyant Catalunya i el català com ha fet sempre. L’estrena ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacat que «Catalunya no seria el mateix sense Montserrat».
El palau, edifici extraterritorial propietat de la Santa Seu, s’ha omplert de representants de la cúria romana i autoritats institucionals de Catalunya i del govern espanyol per assistir a la inauguració oficial de la mostra que l’abadia ha portat a la capital italiana amb motiu del mil·lenari.
L’abat de Montserrat ha estat l’encarregat de cloure l’acte explicant el perquè Montserrat és un exemple benedictí de la construcció d’Europa i recordant que «en molts monestirs, hi trobem a l’entrada o en el lema, la paraula Pau, pax. Rebutjar la violència de tota mena és una exigència humana, monàstica i cristiana. La pràctica de la violència només genera odi i l’odi destrueix, destrueix l’ésser i destrueix la comunitat. La violència no resol res, mai, en cap situació i ens allunya definitivament de ser fills de Déu».
I hi afegia que «l’estabilitat benedictina és necessària en un món que canvia tant, que es mou tant». Ha convidat tothom a visitar l’exposició, comminant tots els presents a que «participin una mica de l’esperit del pelegrinatge i si no és visitant el Montserrat real, on tots hi són convidats, ho sigui amb aquesta exposició que vol transmetre l’essencial de la vida benedictina i de la nostra història».
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que «en un món amb preocupants signes de deshumanització, Montserrat encarna els valors que uneixen i que són la base de la convivència: construir comunitats assentades en la justícia social, la llibertat i la solidaritat; i defensar els drets humans arreu i d'aquells que avui pateixen».
El cap de l'executiu ha destacat que, en un món de desorientació i d'excés de materialisme, «l'espiritualitat i la fe» que es promou des de Montserrat «ens interpel·len a tots», com també, ha afegit, ho fan la seva vida monàstica, la inculturació i la cultura de la pau. «Montserrat ha ajudat a construir Catalunya, és una referència de la identitat oberta i inclusiva de Catalunya, i és una expressió molt universal del catalanisme», ha reblat Illa.
En l’acte també s’ha comptat amb l’actuació de l’Escolania de Montserrat, que ha ofert diferents interpretacions musicals per acompanyar l’acte, finalitzant amb el cant de la Salve i el Virolai per donat per tancada la inauguració.
Una exposició immersiva que testimonia 1.000 anys d’història
L’exposició es compon de recursos tecnològics amb un especial èmfasi en el valor de comunitat per explicar l’essència de Montserrat com a monestir i santuari, que s’ha mantingut inalterada al llarg de mil anys. Per fer-ho s’han disposat diferents recursos separats en tres àmbits que permeten als visitants gaudir d’una experiència immersiva que els porta a visitar els llocs del monestir que habitualment són inaccessibles.
El primer àmbit, que vol servir de presentació, es divideix en dos espais físics. La primera part consta d’un audiovisual que permet situar Montserrat i explicar el que significa a través d’imatges espectaculars. El segon espai ofereix una conversa entre passat, present i futur amb Sant Benet de Núrsia (fundador de l'orde benedictí i patró d'Europa), l'Abat Manel Gasch (actual Abat de Montserrat) i un Abat de l'any 3025 (que l'espectador podrà situar a qualsevol monestir de qualsevol lloc d'Europa) com a protagonistes que, en format holograma, mantenen una conversa a partir de la qual l'espectador pot entendre com s’organitza la vida benedictina i com les virtuts que Sant Benet va escriure en la seva regla fa 1.500 anys són completament vàlides actualment. Aquesta conversa ofereix un debat sobre el discerniment que ens fa adonar que la recerca permanent de Déu ens dona equilibri i benestar.
El segon àmbit es desenvolupa en un únic espai físic, on una selecció de 12 testimonis que han tingut relació amb Montserrat expliquen els seus vincles i la seva percepció amb Montserrat a partir de quatre eixos conceptuals: paisatge, història, cultura i espiritualitat. Entre els coneguts hi trobem Ignasi de Loiola, Johann W. von Goethe, Antoni Gaudí, Alexander Fleming, Stefan Zweig i Sant Joan Pau II. Per altra banda, entre els més anònims hi ha agricultors, excursionistes, músics i fins i tot persones que simplement porten el nom de Montserrat.
Finalment, el tercer àmbit també es divideix en dos espais físics. Un primer espai on l’abat ofereix un missatge audiovisual de benvinguda, seguit de sis mòduls que pretenen facilitar la comprensió de la realitat del monestir amb un resum concís dels continguts sobre els orígens del monacat cristià, la fundació de monestirs a la Catalunya medieval, l'aplicació de regla de Sant Benet, el sentit i el procés de la vocació monàstica, l'organització i la vida quotidiana de la comunitat i la importància donada a la cultura i a la música. Per acabar, els visitants es podran endinsar en espais inaccessibles de l’abadia per al públic general a través de la tecnologia immersiva. És un viatge que permet al visitant traslladar-se directament a Montserrat i, a través d’unes ulleres de realitat virtual, veure espais inèdits com el jardí, el refetor de la comunitat o, fins i tot, veure la Mare de Déu de Montserrat a vista de dron.
