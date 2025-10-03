L’associació Hypatia Mars, amb una bagenca i una moianesa, rep el premi DonaTIC de la Generalitat
L'entitat dedicada a la recerca científica ha rebut el guardó que reconeix el paper fonamental de les dones en el món de les noves tecnologies
Hypatia Mars, l’associació dedicada a la recerca científica i la divulgació en l’exploració espacial, de la qual formen part l’enginyera aeroespacial manresana Estel Blay i la matemàtica de Moià Anna Bach, ha rebut el guardó dels premis DonaTIC en la categoria «Iniciativa Referent d’Entitat, Centre Formatiu/Institució». Aquest premi distingeix el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació i vol fomentar la presència femenina en les carreres científiques i les enginyeries.
L'associació Hypatia Mars va néixer arran de la primera expedició catalana a l’estació Mars Desert Research Station al desert de Utah, el 2023, quan set científiques catalanes van simular un viatge tripulat a Mart. Mariona Badenas, cofundadora d’Hypatia juntament amb Carla Conejo, van recollir el premi en un acte celebrat en el Palau de la Música de Barcelona que també va comptar amb la presència d’altres integrants de l’entitat com la manresana Estel Blay, que juntament amb la moianesa Anna Bach van participar en la segona missió Hypatia, que simulava la vida al planeta vermell en una base del desert de Utah, als Estats Units.
El tancament d'un cercle
Per a Badenas, «aquest reconeixement va més enllà d'un guardó, és el fet de tancar un simbòlic cercle de la història d’Hypatia, que es va presentar aquí, en la gala d'aquests mateixos premis l'any 2021». Des d'aleshores fins avui, Hypatia ha completat dues missions anàlogues (Hypatia I i Hypatia II) i està a punt de presentar la tercera missió. «Fomentar vocacions científiques, especialment entre nenes i dones joves, promovent models femenins a seguir en les carreres STEM i millorant la representació de la dona en aquests camps continuen sent els nostres objectius fonamentals», va apuntar Carla Conejo, qui defensa que «el talent femení és essencial per a construir un futur més just i innovador».
El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, convoca cada any els premis DonaTIC amb l'objectiu de distingir el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Alguns dels valors que premien aquests guardons són la promoció de la presència femenina en carreres científiques i tecnològiques, la visibilització de referents, i el foment de vocació entre els joves.
En el cas de l'associació en particular, la missió de la qual és fer recerca sobre Mart en condicions de simulació i servir d'inspiració per a joves, les fundadores matisen que el 2021, «quan Hypatia només era una idea, vam rebre un gran interès i ajuda i, ara, quatre anys i dues missions després, hem demostrat que hem fet les coses bé i seguim treballant, i la cerca d'ajuda i de finançament a vegades suposa una àrdua tasca que posa en perill tot el que, precisament, premien aquests guardons».
El Premi DonaTIC de la Generalitat de Catalunya no sols reconeix els objectius aconseguits en el passat, sinó que també serveix com a catalitzador perquè Hypatia Mars continuï impulsant les seves iniciatives. El reconeixement afirma la importància de fomentar una cultura de diversitat i igualtat en el panorama de la ciència i la tecnologia. En aquest sentit, Conejo ha revelat que «aquest premi suposa un impuls necessari pel nostre projecte per seguir contribuint en la disminució de la bretxa de gènere en les carreres STEM i empoderar a les dones en l'exploració espacial».
