Les protestes pro palestines i anti israelianes apleguen un centenar de persones a Súria
Entitats com la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa, l'Ateneu Popular la Sèquia, Acció Lila, Endavant o Arran donen suport a la plataforma organitzadora
Un centenar de persones s'han concentrat davant les instal•lacions d'ICL, a Súria, per participar en una acció de protesta per denunciar la presumpta "vinculació de l'empresa" amb l'exèrcit israelià. L'acció de protesta ha motivat que hi hagués un elevat nombre de policies als accessos del poble i de la mina.
Amb el lema "Fora sionistes de la mina, stop genocidi", els manifestants han arrencat la marxa per la carretera de l'entrada d'accés sud al municipi per dirigir-se a les instal•lacions de l'empresa, cridant consignes pro palestines i anti israelianes.
L'acció de protesta està organitzada per una plataforma que compta amb el suport d'entitats socials i populars de Manresa, com la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa, l'Ateneu Popular la Sèquia, Acció Lila, Endavant o Arran, entre altres.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit