Maria Nicolau cuina a Cardona: «En aquest país no ens ha fet falta la cuina d’aprofitament. Cuinar era no llençar»
La popular i mediàtica cuinera va elaborar dins de la Muntanya de Sal un verat curat amb sal cardonina
Regió7
Amb la sal com a escenari i com a protagonista. La sal de Cardona, és clar. Així és com la popular cuinera i escriptora Maria Nicolau ha donat el tret de sortida al cicle 'Octubre +Sal', una iniciativa que vol posar aquest producte al centre. En un escenari espectacular, la Sala Sixtina de la Muntanya de Sal de Cardona, Nicolau (popular per la difusió de la seva filosofia culinària a través de les xarxes socials i ara també a televisió) va fer d’una demostració de cuina en viu i en directe (showcooking) una reivindicació del menjar tradicional i de temporada amb la sal com a protagonista. El títol era prou eloqüent i jugava amb un dels lemes que han popularitzat Maria Nicolau: ‘Cuina SALvatge’.
De quina manera? Doncs, a banda de l’escaient i singular marc que durant un parell d’hores s’ha convertit en la seva cuina, ho ha fet preparant un plat que s’ajustava d'allò més bé a aquest propòsit. Un verat curat a la sal de Cardona, marinat i flamejat. Producte, proximitat i temporada. Segons Nicolau, aquesta és «una recepta de proximitat, saludable, barata, fàcil i senzilla, que aporta originalitat, frescor, nutrients i plaer a parts iguals».
La popular cuinera ha combinat l’elaboració de la recepta amb tota mena de reflexions, com la reivindicació de la cuina de les àvies, històricament gestora dels recursos de les cases i del territori. I en aquest sentit va llançar un missatge clar i català: «En aquest país no ens ha fet falta la cuina d’aprofitament. Cuinar era no llençar», sentenciava.
Coure amb sal
La recepta elaborada per Nicolau es basa en la tècnica culinària de coure amb sal, un recurs pràctic, ràpid i saborós típic de la Mediterrània. En cobrir els aliments amb sal és una cocció sana que conserva molt el sabor. «Quan marxa l’aigua és una forma de cocció», explica la cuinera.
Nicolau ha destacat les propietats i virtuts d’aquest producte únic i secular: «La sal no és només un condiment. La sal és muntanya, paisatge, una forma de cuinar en si mateixa, un meravellós conservant que ens va mantenir vius i alimentats en el temps que no hi havia neveres», subratllava. De la mateixa manera, la cuinera ha defensat la utilització del verat, «un peix bo, bonic, barat i saborós».
Un mes d’activitats
Maria Nicolau ha fet la seva demostració culinària davant una trentena de persones (l’aforament previst) reunides sota les espectaculars formacions de la Muntanya de Sal, i que amb aquest acte han obert un mes d’activitats preparades per la Fundació Cardona Històrica amb el cicle «Octubre +SAL» per posar en relleu el paisatge gastronòmic i històric de la sal de Cardona mitjançant activitats com demostracions culinàries, xerrades, presentacions i una caminada geològica.
A banda del d’aquest dijous, hi haurà un segon taller gastronòmic que farà el xef Jordi Llobet, ambaixador de la Sal de Cardona, en el context de la Fira de la Llenega del 26 d’octubre.
Un dels actes centrals del cicle és la inauguració de l’Obrador de la Sal de Cardona dins el recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal prevista per al 8 d’octubre. Aquest espai es destinarà a l’envasat i etiquetat de la Sal de Cardona mitjançant la col·laboració amb el servei de Teràpia Ocupacional de l’AMISOL, associació que treballa a favor de la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Sal amb història
La Sal de Cardona compta amb més de 6.500 anys d’explotació. Trobem moltes referències històriques sobre les propietats de la sal de Cardona, com la que va fer Pere el Venerable, abat de Cluny, a inicis del segle XII, destacant les virtuts terapèutiques d’aquesta sal.
En aquest context, Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona, impartirà el 25 d’octubre la conferència ‘Salis gemma vocetur’: consum i usos de la sal de Cardona».
Per la seva part, Sigmadot, el Museu de Geologia de la UPC i el Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central organitzen l’11 d’octubre una caminada geològica pels voltants de Cardona i de la seva Muntanya de Sal per conèixer la formació d'un fenomen geològic excepcional i identificar la deformació de les sals.
