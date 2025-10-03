La meitat dels boscos de la Catalunya central disposen d'un pla de gestió
Els propietaris reclamen més ajuts per gestionar les finques davant la poca rendibilitat de la fusta
La meitat dels boscos de la Catalunya central compta amb un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, un document que serveix per programar les tasques de gestió i millora en les finques privades. En concret, de les 450.909 hectàrees forestals privades que té la regió, 230.892 (un 51%) estan planificades. Tal com assenyala Jordi Tarradas, president de l’Associació de Propietaris Forestals de Catalunya (Boscat), el fet que disposin d'un pla tècnic de gestió forestal no vol dir que les hectàrees forestals estiguin gestionades, però sí que és un pas previ imprescindible.
Tarradas ressalta que la Catalunya central presenta un percentatge lleugerament superior a la mitjana catalana, on el 30% de les hectàrees forestals privades estan planificades. Atribueix aquest fet a un perfil de propietari "més arrelat al territori". En molts casos, assenyala que les finques situades a la regió central pertanyen a famílies que han gestionat els seus boscos de manera històrica. En comarques com el Lluçanès i el Berguedà, la planificació arriba a nivells destacats, amb un 79% i un 71% respectivament. També al Bages (61%) i al Moianès (60%) els percentatges són elevats. Tot i això, Tarradas adverteix que aquestes xifres fa temps que estan estancades i que encara hi ha molt marge de millora.
Un dels principals obstacles que assenyala és la manca de recursos econòmics. El gerent de Boscat explica que molts propietaris no poden executar les actuacions perquè el preu de la fusta no compensa els costos de treballar al bosc. "El problema que afecta directament és el mercat de la fusta, però és una situació extrapolable al conjunt del sector primari", afirma.
Reclamen més suport als propietaris
Davant d'unes xifres d’hectàrees planificades millorables, Tarradas considera que cal incrementar el pressupost de l’administració destinat a aquest sector, per tal d’oferir més subvencions als propietaris. En aquest sentit, també reclama més suport per impulsar la indústria vinculada a la fusta. Si bé afirma que en algunes comarques com al Berguedà la indústria és forta, "cal més impuls del sector en el conjunt del territori i aconseguir que els treballs al bosc surtin a compte als propietaris".
Igualment, assenyala que és clau fomentar la professionalització de les associacions de propietaris forestals. "La gestió forestal conjunta té més sentit que mai, en un moment en què molts propietaris no estan directament vinculats a la terra. A través de les associacions, es pot oferir suport tècnic per a la recerca i la tramitació de les subvencions", apunta ell.
Tarradas també reclama modificacions legals per impulsar la gestió forestal. "Necessitem que les normatives forestals estiguin en consonància amb les ambientals. És imprescindible una coordinació normativa", assenyala Tarradas. Aquesta manca de coherència provoca, segons denuncia, que sovint s’aturin iniciatives de gestió forestal en espais que són prioritaris davant el risc d’incendi.
Alhora, esmenta que una de les dificultats més habituals és que el planejament urbanístic no contempla el canvi d’usos del sòl. Davant d’aquestes traves burocràtiques, Tarradas reclama una simplificació de la normativa per poder completar projectes de recuperació de terres o rompudes.
