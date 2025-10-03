Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La plataforma pro Palestina anuncia una mobilització aquesta tarda de divendres a Súria

També fa una crida a boicotejar el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem del dia 15 d'octubre

Pancarta de la plataforma pro Palestina, a la manifestació d'ahir a Manresa

Pancarta de la plataforma pro Palestina, a la manifestació d'ahir a Manresa

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La plataforma pro Palestina, que ahir va ser un dels impulsors de la manifestació que va reunir unes tres mil persones a Manresa per protestar contra la interceptació de la Flotilla i en suport al poble palestí, ha convocat per aquest divendres una nova protesta a Súria, on la multinacional minera israeliana ICL té la seva seu al Bages.

Segons la crida feta a través de les xarxes socials per la plataforma, a les 6 de la tarda, els participants sortiran en vehicles particulars des del Congost de Manresa i hi haurà un segon punt de trobada, a les 7, davant del pàrquing gran del Bonpreu de Súria.

La mobilització d'ahir va incloure protestes davant de Carrefour del carrer de Barcelona i a l'estació Manresa Alta dels Ferrocarrils, que va quedar destrossada i plena de cartells amb els noms d'algunes de les 66.000 víctimes que acumula l'ofensiva israeliana contra la Franja iniciada arran de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre del 2023.

Després de la protesta a l'estació, un grup de manifestants va bloquejar les vies de mercaderies que uneixen Manresa i Súria amb fustes i foc.

Per al 15 d'octubre, la mateixa plataforma crida a participar a la vaga general i al boicot del partit d'Eurocup que es disputarà entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem al Nou Congost.

