La vaga de professionals sanitaris té un seguiment del 12,6% a la Catalunya central
L’aturada està convoca per Metges de Catalunya aprofitant la del col·lectiu estatal contra la reforma de l’Estatut marc
La jornada de vaga dels professionals sanitaris convocada per aquest divendres no està tenint grans incidències en el servei. El 12,6% de professionals de la Catalunya central secundaven fins aquest migdia la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya, segons dades facilitades pel departament de Salut. A la totalitat de Catalunya, segons les mateixes fonts, la vaga té un seguiment provisional del 9% dels professionals convocats: metges, farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics, bioquímics i personal en formació especialitzada.
Segons Salut, el 51% de les entitats han informat fins aquest migdia del seguiment de la vaga, entre les quals hi ha la majoria de les més rellevants de Catalunya. Per àmbits, el seguiment és del 4,7% a Salut mental i addiccions; del 8,6% a l’Atenció hospitalària; del 7,8% a la intermèdia i del 12,2% a primària i comunitària. Al transport sanitari i altres s’ha xifrat en el 0,9%.
Pel que fa al seguiment per regions, a la Catalunya central secunden la vaga el 12,6% dels professionals cridats, mentre a la regió Barcelona Nord ho fan el 14,8% i al Camp Tarragona i al Penedès superen el 13%. En altres regions la incidència és molt inferior com és el cas de les de l’Alt Pirineu i Aran i de Lleida on hi ha un seguiment del 4,1% o a la de les Terres de l’Ebre, amb el 5,5% de seguiment.
El sindicat Metges de Catalunya ha convocat la vaga d’aquest divendres aprofitant l’aturada del col·lectiu a escala estatal contra la reforma de l’Estatut marc dels professionals sanitaris que el ministeri està negociant. Sota aquest paraigua d'una aturada estatal, el sindicat majoritari del col·lectiu a Catalunya ha plantejat una convocatòria pròpia per reclamar millores laborals a Salut i sosté que la conselleria té competències per reduir les guàrdies dels metges o mantenir-ne una classificació professional diferenciada.
Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya ha xifrat el seguiment de la vaga convocada per aquest divendres en un 58% al global de Catalunya. En concret, a la demarcació de Barcelona ha situat el seguiment en el 60%, a Girona, en un 43%, a Tarragona, en un 40%, i a Lleida, en un 32%.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris