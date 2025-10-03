Viles Florides concedeix 170 distincions en un acte a Sant Fruitós de Bages
Els jardins del monestir de Sant Benet han estat l'escenari d'un esdeveniment que aposta pel creixement de l'espai verd urbà
Sant Fruitós de Bages s’ha convertit aquest divendres en la capital del verd urbà. El municipi ha estat la seu de la 14a Gala Flors d'Honor de Viles Florides, un moviment que fomenta i promou l’aposta per l’enjardinament i els pulmons naturals als municipis de Catalunya i Andorra. Els jardins del monestir del complex Món Sant Benet han estat l’escenari de l’acte central. Un esdeveniment en el qual han rebut les distincions del 2025 fins a un total de 170 viles repartides entre 38 de les 43 comarques, tal com ha destacat Mercè Martínez, presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. «I ben aviat hi seran totes», ha assegurat Martínez, que també ha posat de manifest la presència de totes les parròquies andorranes. L'acte ha estat presidit pel conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Òscar Ordeig i, entre altres, també hi eren presents Ivet Castaño, directora territorial d’Empresa i Treball; i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández.
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, com a amfitrió, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda a l’acte, esdeveniment que ha esdevingut un excel·lent marc promocional del municipi. En aquest sentit, Batanés ha destacat que «Sant Fruitós és el poble al centre de Catalunya. Un epicentre que té ganes d’organitzar esdeveniments, no només pel nostre poble, sinó pel país. Perquè ens l'estimem». Ha recordat que van prendre contacte amb el moviment Viles Florides el 2018, «hi vam entrar el 2019 i vam arrencar amb una distinció de tres flors. Això ens va donar força i les hem mantingut perquè ens va agradar molt i hi creiem». I destacava el paper de la regidora de Promoció Econòmica i primera tinent d’alcalde, Carme Cruz, en l’aposta per acollir l’acte que ha tingut lloc a Sant Benet.
En el seu torn, la presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya, Mercè Martínez, ha destacat el fet que la participació hagi anat creixent exponencialment: «Cada cop som més els que estem en aquesta aposta i els que donem una importància al verd urbà mai prou ben reconeguda». Martínez ha posat en relleu que la filosofia de Viles Florides «entronquen de ple amb els dels objectius de desenvolupament sostenible. La nostra i la de tots els municipis que hi participeu és una aposta decidida per crear espais saludables, d’ombra, de joc, de descans», i en aquest sentit hi afegia que «em sento especialment orgullosa amb la nostra contribució a lluitar contra el canvi climàtic, amb llocs verds en lloc de places dures». També perquè considera aquest moviment una peça de l’engranatge per «revertir la pèrdua de diversitat i mantenir els nostres entorns verds», amb un agraïment a jardiners, floristes, ajuntaments i veïns. Mercè Martínez ha conclòs que «Viles florides és rellevant gràcies a cada poble que s'implica i a tots els seus ciutadans. El que feu ens fa millors a tots».
D’altra banda, Maria Alba Francis, representant del jurat, definia el moviment Viles Florides i la gala d’aquest divendres com «una gran família unida per millorar la qualitat de vida dels nostres municipis a través dels parcs i jardins».
Entre les Viles guardonades, enguany la més destacada ha estat Sant Cugat del Vallès, a qui a més de les seves 4 Flors d’Honor, se li ha atorgat la Flor d’Or Pere Cabot en reconeixement al seu conjunt de bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i medi ambient. A més de Sant Cugat, entre els municipis que han obtingut quatre Flors d’Honor hi ha Igualada i la Seu d’Urgell. Quatre Flors d’Honor és ara per ara el reconeixement més alt, ja que tot i que hi ha municipis amb puntuacions molt elevades, encara no n’hi ha cap que hagi aconseguit la màxima distinció de 5 Flors.
En el tancament de l’acte s’ha fet saber que la vila escollida per acollir la Gala de l’any vinent és Reus, la capital del Baix Camp.
L’acte, conduït per la periodista de Regió7 Queralt Casals, ha alternat els discursos i el llarg llistat del lliurament de les flors de reconeixement amb diverses actuacions musicals, com ara la del quartet Melt, i de dansa.
