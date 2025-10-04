Gent gran
Santpedor organitza una xerrada informativa sobre Teleassistència
Redacció
Manresa
Unes quaranta persones van assistir a la xerrada informativa sobre el Servei Local de Teleassistència que va tenir lloc a Cal Clarassó de Santpedor. Va ser una jornada informativa amena en la qual es van poder compartir exemples reals i resoldre dubtes.
