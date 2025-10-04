Valls de Torroella reviu el passat fabril amb humor i teatre
La fira de recreació històrica Les Fabricantes aplega un centenar de persones en la ruta guiada que recorda com era la vida a la colònia bagenca
Després del mareig, ve el bateig. La Roseta s'ha desmaiat oint missa i les xafarderies van que volen. Les veïnes surten a la galeria a fer bugada i els falta temps per assegurar que d'aquí a nou mesos tindrem una criatura més a la colònia. La vida en un poble petit, i Valls de Torroella, quan la fàbrica era la figura omnipresent que regulava la vida de la gent, ho era, es defineix per les enraonies. I les partides de cartes al Casino. I les dones que renyaven els nens que juguen al carrer. Els telers i les infidelitats. Les expectatives frustrades i el control social de mestres, monges i capellans. De tot això i més anava la visita teatralitzada que aquest matí ha mogut més d'un centenar de persones, entre actors, actrius i visitants, pels carrers de Valls de Torroella en el marc de la fira de recreació històrica "Les Fabricantes", que compleix la quarta edició al llarg del cap de setmana.
La sirena de la fàbrica era un element central en la vida dels habitants de la colònia fundada el 1901 a la llera del Cardener. Un so desagradable, brut, invasiu. Dirigit per Esther Llobet, el seguici ha començat a la porta de l'escola, on dues monges renyaven i castigaven dues joves alumnes que s'escapolien del captiveri, i ha continuat per diferents espais de la localitat, amb deu escenes que ajudaven a comprendre com era la vida a Valls quan la fàbrica estava en el seu apogeu. "Aquest cop hem volgut explicar més el dia a dia de la gent i no tant aportar dades històriques, que són als llibres", explicava.
Les xafarderies a la balconada dels pisos del carrer de les Galeries, l'entrada a la feina a la porta de la fàbrica, els nens que juguen a pilota abans de fer els catorze anys i entrar a treballar, l'arribada de famílies senceres fartes de la inseguretat de la feina de pagès a la recerca d'una setmanada segura a la indústria tèxtil. Els assistents al recorregut teatralitzat han anat fent tastos de vida quotidiana a través d'unes escenes reeixides que han mostrat el compromís del poble amb una celebració que s'està consolidant. Fins i tot hi ha hagut temps per jugar a les cartes dins del Casino, on durant dècades només hi havia lavabo d'homes perquè "les dones tan sols hi entraven per anar a buscar el marit quan creien que ja feia massa estona que hi eren", apuntava Llobet a la concurrència. Rialles entorn d'una taula amb naips i un final abrupte amb l'omnipresent figura de la muller enfadada de teló de fons.
Les Fabricantes és un projecte col·lectiu i una expressió del sentiment de pertinença a un poble que té una personalitat molt marcada per la seva història. Llobet admetia que han amanit les representacions amb un polsim de comicitat, però sempre per endavant la voluntat de ser fidels a una manera de fer plena de llums i ombres, de la seguretat d'un sou a la falta d'expectatives engrescadores. En la darrera aturada, abans que unes gitanes molt salades invoquessin els presents a fer una aportació per a les despeses d'una proposta feta des del voluntariat, un matrimoni i la filla arriben a Valls, troben un jardiner i es presenten. Són de Vallmanya i busquen "un futur millor", cansats de les inclemències del treball al camp. "Explicar Valls, la nostra història local, és explicar la història de Catalunya", conclou Llobet. No en va, recreant el què passava fa un segle, hi trobem algunes reivindicacions, com la igualtat salarial i laboral entre homes i dones, que continuen vigents. I sempre, que això no falti, amb humor: "es veu que el metge repassa dues pacients, una els dilluns, l'altra els divendres. Cada setmana! I després diuen que a la colònia no hi passa res".
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
- El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar