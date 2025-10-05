Artés celebra el bon moment que viu la DO Pla de Bages a la Festa de la Verema
Enguany es compleixen tres dècades d’ençà de la primera edició del certamen i de la creació de la denominació d’origen a les nostre comarques
Una vintena de cellers i productors de proximitat van exhibir les seves creacions a una plaça Vella que en algun moment va arribar a quedar petita
Artés ha estat des de divendres i fins avui al vespre l’epicentre del sector vinícola a la Catalunya Central. La trentena edició de la Festa de la Verema, que comparteix aniversari amb la creació de la Denominació d’Origen Pla de Bages, ha estat un gran reclam per entesos i aficionats d’aquesta beguda alcohòlica fermentada que cada vegada sembla guanyar més amants. Prova d’això és que cada any el certamen guanya visitants: "ja des de divendres, en la inauguració que vam fer aquí a Artés, però sobretot es va notar dissabte, perquè ja hi havia moltíssima gent des de les vuit de la tarda" reconeix Enric Forcada, alcalde la vila.
Tant és així que "en algun moment va arribar a ser complicat el simple fet d’agafar tiquets... però aquest és precisament l’objectiu de la celebració, donar visibilitat al producte, als cellers i a la DO" apunta Forcada. Una circumstància que els obligarà a debatre, "sempre amb la participació de la DO", quina és l’estratègia o alternativa que plantegen de cara a l’edició del curs vinent. El que està clar, però, és que l’espai no canviarà: "és una festa on la plaça Vella aporta una identitat que no volem perdre" reconeix el batlle.
Durant la jornada de diumenge, ha quedat demostrada una de les premisses de Forcada, "la gent d’Artés i de la comarca es fa seva la festa i això es nota". Sobretot quan la jornada és com la d'avui, assolellada i perfecte per passar una bona estona refrescant la gola amb vi de proximitat. I per tots aquells amb ganes d’embrutar-se els peus, a partir de mig matí tothom qui ho volia podia participar de la gran aixafada popular. I com a premi per l’esforç, els més menuts es podien endur a casa una mostra del most que, si el deixen fermentar obert, important aquest pas perquè no exploti en el procés, es convertirà en una petita ampolla de vi.
A més, els 23 productors que conformen la DO Pla de Bages han omplert la plaça Vella amb una infinitat de copes carregades de vi que els visitants podien tastar. Una oportunitat ideal per entusiastes, però sobretot pels aficionats, de descobrir els secrets que amaga cadascuna de les ampolles. I pels menys avesats a beure'n, l'ocasió perfecta per decidir quina és la barreja de varietats que més els agrada abans de comprar-la.
