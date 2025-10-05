Bolca un cotxe i el conductor queda atrapat en un accident de matinada a Balsareny
L'home ha resultat ferit lleu després de l'impacte
Un home ha resultat ferit lleu després de tenir un accident amb el cotxe aquest diumenge de matinada. L'avís s'ha rebut a les 00.57h quan un cotxe, per causes que s'estan investigant, ha sortit de la via i ha acabat bolcant al costat de la mitjana a la carretera C-14117, al terme municipal de Balsareny. A causa del xoc, el conductor del vehicle ha quedat atrapat a dins i no podia sortir.
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat per poder excarcerar a l'home que estava conscient i que estava ferit lleu.
