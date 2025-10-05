La Gran Follada d'Artés commemora 30 anys d'unió entre productors de la DO Pla de Bages
La celebració va servir per celebrar la consolidació del certamen i visibilitzar tots els productors de vi de la zona
Artés va celebrar per primera vegada ahir al vespre la Gran Follada, l’acte central de l’edició d’enguany de la Festa de la Verema d’Artés. Un certamen que, com en el cas de la Denominació d’Origen Pla de Bages, celebra tres dècades promocionat el vi de proximitat. Enguany, va ser el moment culminant de la jornada de dissabte, quan amb la plaça Vella plena fins a la bandera, un representant de cada productor de la DO va pujar a un remolc ple de raïm per aixafar-lo.
La celebració va ser tot un èxit, no només perquè es va visibilitzar els productors i cellers, sinó perquè es van convertir en les estrelles de la festa. Un protagonisme, però, compartit, que com exposa Enric Forcada, alcalde d’Artés, “demostra que tot i ser competència, també treballen plegats i hi ha bon rotllo. Venen aquí, es posen els uns al costat dels altres i tasten tots els vins”. Prova d’això, conclou Forcada, “és que la barra per servir els vins era comuna i cada productor servia el vi que li demanaven, independentment de si era del seu celler o no”.
Quant al nom que se li va donar a la festa, la Gran Follada, el batlle reconeix que va ser “intencionat amb l’objectiu de ser un reclam”, però també que s’explicava detalladament al programa que la follada és el procés de xafar el raïm. En definitiva, un acte breu, “que tot just va durar deu minuts”, però que va aconseguir l’objectiu de “transmetre una imatge molt simbòlica d’unió entre tots els cellers de la DO Pla de Bages”.
