Montserrat obre una nova edició de les trobades amb agnòstics
L’abadia proposa un cap de setmana de convivència per compartir els valors benedictins amb els assistents
L’abadia de Montserrat obre les portes a persones no-creients interessades a fer una estada d’un cap de setmana al monestir per conèixer en profunditat els valors de la vida monàstica. Es tracta d’una iniciativa que ja gairebé és tradició (aquesta serà la vuitena edició) i que en els anys anteriors ha tingut molt bona resposta. La trobada d’enguany se celebrarà aquest cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre
La proposta, coordinada per Pau Valls, monjo de Montserrat, s’adreça principalment a agnòstics, però també s’obre a la possibilitat d’acollir ateus o persones allunyades de Déu ‑exclusivament a persones que no estiguin vinculades a l’Església-, però que siguin receptives a allò que se’ls pugui oferir i que donin importància als valors sense sentir-se creients.
Fonts de l'abadia dstaquen que la trajectòria d’aquestes trobades permet afirmar que els motius que mouen les persones interessades en aquestes jornades de convivència amb la comunitat monàstica són diversos. "En tothom qui hi assisteix hi ha una història o una causa diferent que motiva el seu interès i la seva assistència a aquesta experiència de reflexió, convivència i espiritualitat".
Durant l’estada, els participants en les jornades s’allotjaran a l’hostatgeria del Monestir, i prendran part en diferents sessions de reflexió, diàleg i coneixement, així com, els qui ho desitgin, podran assistir als oficis religiosos del monestir.
En aquest sentit, Montserrat ofereix l’oportunitat als no-creients de descobrir la vida monàstica i els valors que l’acompanyen, així com de dedicar un temps a la reflexió personal, la contemplació i la convivència en comunitat.
Els interessats han d’escriure un correu electrònic a agnosticsmontserrat@gmail.com explicant les seves motivacions i el seu interès a participar-hi.
