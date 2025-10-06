Montserrat serà l’escenari de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya
El Certamen Nacional de Pubillatge, que es farà els dies 21, 22 i 23 de novembre entre Monistrol i l’abadia, tindrà lloc per primera vegada a la comarca del Bages
En el marc de la celebració del Mil·lenari de la seva fundació, el monestir de Montserrat acollirà l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya i els representants de les quatre demarcacions catalanes. Del 21 al 23 de novembre, entre el municipi de Monistrol de Montserrat i l’abadia tindrà lloc el Certamen Nacional de Pubillatge amb totes les activitats que envolten l’elecció dels nous representants nacionals. Un esdeveniment que, per primera vegada, tindrà lloc a la comarca del Bages.
El Certamen Nacional del Pubillatge és l'acte més important de la tradició, quan anualment s’escull l'hereu i la pubilla de Catalunya, així com els representants de cada demarcació. Aquest any té al·licient afegit que formarà part de l'agenda d'actes del Mil·lenari del monestir de Montserrat, que es convertirà en el centre neuràlgic del pubillatge català. El certamen s’ha presentat aquest dilluns a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, on s’han desvelat les dates en què tindrà lloc i alguns detalls de la trobada, com el cartell que reprodueix una pintura del poble amb Montserrat al fons.
El president de Foment del Pubillatge Català, Arnau T. Akthar, ha destacat durant la presentació que aquest «és l’acte principal de la tradició del pubillatge a Catalunya» al qual enguany esperen «una alta afluència d’assistents», que podria rondar les 2.000 persones, tenint en compte que es farà al centre de Catalunya i en un lloc emblemàtic com a Montserrat, en el marc del seu Mil·lenari. Per la seva banda, l'alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, ha celebrat que la població i l’abadia facin «un tàndem» per acollir un certamen que «posa en valor la nostra comarca i sobretot el nostre municipi».
Els actes del Certamen Nacional del Pubillatge 2025 començaran el divendres 21 de novembre a Monistrol amb l’arribada d'una gran part dels candidats i candidates i representants del pubillatge per participar en les primeres activitats. El dissabte, al mateix municipi, es faran les proves orals i escrites davant del jurat. La jornada es completarà amb una mostra de balls populars i un sopar de gala. El diumenge, la cita es traslladarà al monestir Montserrat per viure l’acte principal, a 1/4 d’una del migdia, amb l’elecció dels nous representants nacionals.
Segons Arnau T. Akthar, pels municipis el pubillatge «és una aposta molt ferma per tenir una joventut compromesa amb ganes de representar el seu poble, de conèixer Catalunya i de posar en valor la cultura popular catalana». És una tradició, ha afegit, que «enriqueix tant en l'àmbit personal com municipal».
El Foment del Pubillatge Català obrirà al llarg d’aquesta setmana les inscripcions per tal que els representants dels diferents municipis de Catalunya es puguin apuntar al certamen i participar en els actes que tindran lloc al Bages.
