Un mosso ferit i tres cotxes destrossats per un home que llançava pedres des d'un pont, a Balsareny

La policia ha obert una investigació per localitzar l'autor dels fets

Un vehicle amb el 112 visible

Un vehicle amb el 112 visible / ARXIU/ACN

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar un home que la matinada de dissabte a diumenge va llançar pedres des d'un pont de la C-16, a Balsareny, i va deixar un agent dels Mossos d'Esquadra ferit i tres cotxes destrossats. L'avís es va rebre passada la mitjanit, quan l'home va llançar pedres a dos dels vehicles que en aquell moment passaven per la carretera, a l'altura del quilòmetre 69. A conseqüència d'aquest acte vandàlic, els dos cotxes van resultar danyats, tot i que als Mossos no els consta que els conductors resultessin ferits.

Quan una patrulla dels Mossos es va desplaçar fins al lloc, els agents també van ser apedregats per l'home des del pont. En aquest cas, una de les pedres va impactar contra la banda del copilot i va esmicolar el vidre. Fruit de l'impacte, el copilot va resultar ferit lleu. Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets, que es va poder escapar del lloc.

