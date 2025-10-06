Sant Fruitós activa un agermanament amb la ciutat boliviana de Sucre
El municipi bagenc estén així ponts amb el país on a morir assassinat el seu Fill Il·lustre Lluís Espinal
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a Bolívia, han signat un memoràndum d’agermanament entre ambdós municipis, establint així un vincle de col·laboració que neix arran de la figura del santfruitosenc Lluís Espinal, una figura clau en la lluita pels drets humans, que va ser assassinat a Bolívia.
La signatura de l’acord ha estat formalitzada per Joan Carles Batanés Subirana, alcalde de Sant Fruitós de Bages, i Enrique Leaño Palenque, alcalde de Sucre, representat per Humberto Mancilla, director del Festival Internacional de Cinema de Drets Humans de Sucre.
Aquest acord s’emmarca en la celebració del Bicentenari de Bolívia i té com a principal objectiu promoure llaços turístics, culturals, patrimonials, acadèmics, tecnològics i d’emprenedoria, a més d’enfortir les relacions de cooperació mútua entre els dos municipis.
Segons han destacat fonts municipals, mitjançant aquest agermanament, es pretén «fomentar la cooperació i intensificar els esforços per impulsar l’intercanvi d’experiències i la realització d’activitats conjuntes». Aquestes accions inclouran «campanyes promocionals, organització de fires, seminaris, conferències, així com altres expressions artístiques, com concerts i coproduccions».
Sant Fruitós de Bages i Sucre uneixen així els seus esforços «per construir ponts de col·laboració i enriquiment mutu, consolidant un vincle que contribuirà a l’enfortiment dels valors culturals i socials de les dues comunitats».
El desembre de 2024, el ple municipal va aprovar per unanimitat iniciar relacions amb el municipi de Sucre per l’agermanament dels dos municipis.
Aquest nou agermanament se suma als municipis amb els quals Sant Fruitós de Bages ja manté aquests llaços, com són Alcalá del Valle (Cadis) i Nouna (Burkina Faso).
