El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya policial per reduir les distraccions durant la conducció
L'any passat es van iniciar 26.000 expedients per distraccions, el 87% dels quals per culpa del mòbil
Poblacions de la Catalunya central com Sant Fruitós s'adhereixen a la campanya amb més controls
Redacció
Aquesta setmana, des d'avui dilluns 6 fins diumenge 12 d'octubre, el Servei Català de Trànsit coordina amb el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis de Catalunya, una campanya policial intensiva per combatre les distraccions i vigilar el compliment dels semàfors.
El 2024 es van iniciar gairebé 26.000 expedients (25.967) per distraccions, de les quals el 87% (22.693) van ser per manipular el mòbil i altres sistemes de comunicació. Si analitzem els anys anteriors, les xifres són similars: el 2023 es van obrir més de 20.000 expedients per distraccions, dels quals el 88% van ser pel mòbil; el 2022 es van iniciar més de 23.000 expedients i el mòbil n'era la causa en el 89% dels casos.
A la darrera campanya de controls de distraccions i semàfors d'abril d'aquest 2025 es van imposar en una setmana un total de 4.919 denúncies, de les quals 1.825 van ser per conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la utilització manual del conductor.
En particular, les distraccions causades per l'ús dels telèfons mòbils són les més esteses i incrementen considerablement el risc d'accidents de gravetat. Si analitzem els factors concurrents en els accidents amb víctimes en carretera de 2024, les distraccions esdevenen el segon factor més present en els sinistres, només per darrere de les infraccions per una norma de circulació. Així, el factor distracció, amb la manipulació del mòbil al capdavant, estava present en el 22% dels accidents amb víctimes de l'any passat.
Aquesta és la dissetena campanya de seguretat viària d'enguany que coordina el Servei Català de Trànsit, d'un total de vint-i-una campanyes de vigilància i control que incideixen en els principals factors de risc de l'accidentalitat i que busquen reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana.
Poblacions com Sant Fruitós s'adhereixen a la campanya
Sant Fruitós de Bages és una de les poblaicons que s'adhereixen a aquesta campanya. La Policia Local durà a terme, del 6 al 12 d’octubre, més controls de distraccions al volant en diversos punts del municipi.
Els agents centraran els controls en la detecció de conductes de risc, especialment aquelles relacionades amb l’ús indegut del telèfon mòbil, així com altres dispositius com pantalles amb accés a Internet o monitors de televisió que poden distreure l’atenció del conductor o conductora.
