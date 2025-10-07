La DO Pla de Bages fa un balanç de rècord de la Festa de la Verema
L’organització xifra en més de 10.000 les persones que han assistit a la trentena edició, en la qual s’han servit 22.000 tastos
Edició d’aniversari i de rècord. Aquest és el balanç final que la Denominació d’Origen Pla de Bages fa de la 30a edició de la Festa de la Verema, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Artés i que, un any més, s’ha convertit en un gran aparador dels cellers i les produccions de la comarca. Dues xifres aportades per la DO. Una de més estimativa, ja que no hi ha un control d’accés. Es calcula que al llarg dels tres dies del certamen hi van passar més de 10.000 persones. Una segona que sí que respon a un registre: durant el cap de setmana, els 23 elaboradors de la DO Pla de Bages van oferir més de 100 referències en la Mostra de Vins, amb més de 22.000 tastos servits. «La xifra més alta de la història de la festa», asseguren.
Amb aquestes dades i l’activitat generada els responsables de la DO fan de la Festa de la Verema del Bages d’enguany una valoració «extraordinàriament positiva», ja que consideren que la consoliden «com una cita imprescindible del calendari cultural i enoturístic». La festa ha estrenat un format ampliat amb activitats des de dijous fins diumenge.
En posen en relleu que el públic jove i l’ambient festiu van ser protagonistes, especialment en els Tastos amb ritme del dissabte al vespre, que van combinar degustacions amb música en directe i gastronomia local. Entre les activitats més destacades hi va haver visites guiades a cellers i al patrimoni vitivinícola, el ja tradicional tast a cegues per parelles, maridatges amb formatges i productes de proximitat, i la tradicional xafada de raïm, que enguany va tenir un caràcter simbòlic especial amb la participació conjunta de tots els productors per commemorar les tres dècades de festa.
L’Ajuntament d’Artés i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages han valorat molt positivament la resposta del públic, «la implicació del sector i la capacitat de la festa per atraure nous públics i reforçar el vincle entre territori, cultura i vi». Asseguren que la Festa de la Verema del Bages «continua creixent i es consolida com un referent enoturístic a Catalunya».
