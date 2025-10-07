Els Embarrats de Sant Joan convidaran a viure una festa major del 1920
El certamen de recreació històrica, que tindrà lloc del 13 al 19 d’octubre, fa una aposta per nous espectacles itinerants i per la divulgació a les escoles
Viure els actes d’una típica festa major de poble del 1920. Aquesta és la proposta que fa enguany la festa dels Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, que cada any gira sobre una temàtica diferent, amb l’objectiu de rememorar el passat industrial del poble. La fira que des de fa 13 anys transporta al visitant al món de les fàbriques tèxtils de primers del segle XX, viurà tota una setmana d’activitats, del 13 al 19 d’octubre, amb visites teatralitzades, música, gastronomia i espectacles. Enguany, guanyen protagonisme les accions itinerants de carrer i la festa manté l’aposta per promocionar-se a les escoles.
Sant Joan de Vilatorrada ja ho té tot a punt per posar en marxa, a partir de dilluns vinent, l’engranatge dels Embarrats, una festa que, segons l’alcalde de la població, Jordi Solernou, «cada any té més tirada, va evolucionant i amplia activitats». Aquest any arriba amb més propostes que mai que, com en les darreres edicions, s’allarguen tota la setmana, i compten amb la implicació de més de 250 persones, un fet que demostra, en paraules del director d’Embarrats, Miquel Riera, que «és un projecte de poble».
Les visites teatralitzades al voltant de les fàbriques, que es fan el divendres i el dissabte al vespre, tornaran a ser un dels principals al·licients d’Embarrats. En aquesta ocasió, recrearan, segons Riera, «el neguit, la il·lusió, els nervis i les ganes d’un poble que es prepara per una festa major com la que es podia viure el 1920». Aquest any, tant dissabte com diumenge, també s’estrenaran nombrosos espectacles itinerants com «La cercavila dels desastres», «Els escolanets fugitius» o «Les xafarderies de la Festa Major». De fet, aquesta és una línia que vol potenciar l'organització perquè «les activitats de carrer que interactuen amb el públic siguin més protagonistes».
Una setmana d’actes
Seguint la línia de l’any passat, la setmana prèvia a la festa es faran activitats a la fàbrica Burés que combinen propostes culturals i patrimonials amb la gastronomia. Per obrir la festa, dilluns vinent, es farà un acte de reconeixement a les persones que van iniciar la Fira d’artistes i artesans al carrer del Riu i a la posterior Fira de Tardor, que són l’arrel d’Embarrats. L’acte servirà perquè l’Associació Embarrats presenti el «Premi sereno de l’any», que a partir de l’any vinent reconeixerà anualment «una persona que hagi treballat en benefici de la població», explica Riera. Dimarts es farà un maridatge de patrimoni i gastronomia i dimecres un tast guiat de formatge. El punt culminant dels actes previs serà el dijous amb el Sopar de Festa Major d’Embarrats, a càrrec del xef santjoanenc Diego Alías Borjas de Ca l’Amador.
El cap setmana arribaran les visites teatralitzades a les fàbriques, les parades al carrer d’artesania i comerç local i els espectacles que recorden l’ambient que es vivia al Sant Joan de principi del segle XX, on tot girava al ritme que marcaven les fàbriques. Enguany, no hi faltaran actes típics de les festes majors com la ballada de sardanes i la serenata. Entre les novetats, s’ha inclòs la tradicional trobada de gegants dins de la festa, cosa que permetrà ampliar la cercavila inaugural que recull la comitiva d'Embarrats.
Embarrats a l’escola
Sota la premissa que «només estimem allò que coneixem» i tenint en compte que els infants són el futur, Embarrats continua la seva aposta per difondre la festa i el llegat històric a les escoles. Els més menuts el coneixeran a través d’un conte contes basat en l’Auca d’Embarrats i els més grans participaran enguany a l’activitat «Postals del passat», on els alumnes escriuran les seves impressions sobre la feina a les fàbriques del 1920 i que es podran veure exposades a Cal Gallifa.
