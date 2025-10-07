A Montserrat va ploure en només una hora gairebé la meitat de tot el setembre
Són dades de l’estació de l’abadia, que posen de manifest l’abast la dimensió de la tempesta del diumenge 21
L’abadia de Montserrat té un històric observatori meteorològic (a 740 metres d’altitud) i un altre a la zona de Sant Dimes (920 metres), dels quals en fa un recull diari de dades i la publicació mensual d’un full de resum. En el corresponent a setembre, que ara ha publicat, es pot veure la dimensió de l’episodi de tempesta que va tenir lloc la tarda del diumenge 21 sobre el massís i el seu entorn, al sud del Bages i l'Anoia, especialment.
Segons aquest recull, al llarg de tot aquest mes que hem tancat van caure a la zona del santuari 240 l/m2, com a resultat de la precipitació acumulada en un total de sis dies que van ser de pluja (molt en la línia de la mitjana històrica del mes, que són 6,6 dies).
El fet és que d’aquests 240 l/m2 registrats a l’observatori de l’abadia al llarg de 30 dies, més de la meitat (124) van caure en una sola jornada, la del dia 21, i d’aquesta quantitat, el 90%, que són 111,6 litres, van caure concentrats en només una hora. Això és el que va propiciar les torrentades que aquella tarda van generar tants problemes al massís, amb els accessos per carretera tallats durant unes hores i amb excursionistes que van quedar temporalment aïllats en diferents punts de la muntanya.
El que va caure només aquella tarda (els 240,2 l/m2) supera de molt el que és la mitjana de precipitació del mes de setembre en aquesta estació de l’abadia, que és de 72 l/m2. De fet, ha estat el mes de setembre amb la dada més alta de pluja a l'abadia des que se’n tenen registres. L’anterior havia estat el 1959, amb un total de 238 l/m2
