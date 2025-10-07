El negoci del peix explora noves vies per adaptar-se a les necessitats actuals
La venda de majoristes es reinventa en un sector en evolució constant
L’entrega a domicili i els productes elaborats donen resposta a les demandes de la clientela
Sovint relacionem la comercialització del peix amb la venda al detall. Tot i això, hi ha empreses que es dediquen sobretot a la venda de majoristes, com és el cas de Peixos Povill, de Monistrol de Montserrat i actius des de 1930. «La nostra feina principal és servir a peixateries i restaurants», explica una de les propietàries, Bet Povill.
De la mateixa forma que ha canviat el comerç local, també ho ha fet la distribució a l’engròs. En el cas concret de la restauració, segons Povill, ha «evolucionat molt», abans els hostalers els venien a buscar el peix, però des de fa anys són ells qui s’encarreguen de repartir-lo a primera hora del matí per tal que els establiments ho tinguin tot llest per fer el servei del dinar. Els canvis van lligats a la intenció d’adaptar-se a les noves necessitats, però comporten també nous esforços en un sector que ja de per si és dur per les llargues jornades i els horaris sacrificats: «Ens hi deixem la salut. Sense passió, en aquest negoci no aguantes».
Tot i que la venda a majoristes és la principal font d’ingressos de Peixos Povill, també ofereixen venda a particulars de peix a través de la parada física i d’internet amb servei a domicili. «El sector ha evolucionat i s’ha anat diversificant», diu Povill. Per això, han anat obrint noves vies amb l’objectiu clar de satisfer el client: «Al final, es tracta de donar-li a la persona que tens davant el que necessita». Ara mateix, l’empresa comercialitza peix fresc i congelat, salats i fumats, semiconserves i productes precuinats. A més, destaca la varietat de peixos elaborats que tenen, moguts per la manca de temps amb què moltes persones es troben avui dia ofereixen alternatives com ara arrebossats, hamburgueses d’autor o plats asiàtics.
Menjar peix «de veritat»
Bet Povill, coincidint amb la resta de peixaters consultats, assegura que el problema real que viu el sector és la manca de personal: «Hi ha feines que la gent ja no vol fer». A això s’hi suma el fet que la pesca cada vegada està més regulada i queda més limitada l’activitat: «Si els pescadors no poden treballar, no els surt rendible el negoci on, a més, s’hi juguen la vida». La propietària també destaca l’impacte de les grans superfícies, que «han fet molt mal» perquè ofereixen un producte de mala qualitat i, a més, han incrementat notablement l’oferta de congelat. El negoci del peix és un sector complex on intervenen diversos factors determinants com el temps, les quantitats que s’han pescat o la variabilitat dels preus: «Som com pagesos de mar».
Amb tot, Povill explica que actualment hi ha força persones que miren de tenir una bona alimentació i donen al peix «de veritat» la importància que mereix, un fet que convida a ser optimista amb el futur del negoci. «Comprar productes de proximitat és cuidar-se a un mateix», afegeix. A més, la propietària afirma que pels qui diuen no saber cuinar-lo, el forn és «el gran aliat».
Pel que fa a l’habitual afirmació que «el peix és car», Povill es mostra contundent: «Hi ha peixos que sí que són cars, però altres que no». A més, la responsable de Peixos Povill assegura que és un producte que ofereix gran varietat d’espècies, fet que permet adaptar-se als gustos dels consumidors. «Tinc il·lusió perquè m’encanta la meva feina, gaudeixo menjant peix, parlant-ne i venent-lo», conclou Povill.
