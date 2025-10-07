Premien un treball nascut al Bages que valora la incidència de factors socials en la salut
El Congrés dels Diputats ha guardonat la ‘Guia de determinants socials de la salut’, liderada per una infermera del CAP de Santpedor
«La salut no és només tractar una malaltia, la salut no és només que tractem una diabetis, la hipertensió arterial o un problema hepàtic. La salut també és tot el que envolta el dia a dia de la persona i hi ha molts factors que hi incideixen. Anar amb una amiga i fer un cafè, parlar amb una altra persona, anar al parc amb el teu fill», té incidència en la salut. I estar a l’atur, viure en la precarietat salarial o tenir feines com atendre algun malalt depenent a casa són el que es coneix com a «determinants socials de la salut». Així s’explicava l’abril de l’any passat en una entrevista a Regió7 Berta Rodoreda, infermera del CAP de Santpedor, que va liderar la creació d’una guia de les condicions socials que incideixen en la salut. El document, que s’ha implantat a l’ICS des de fa uns dos anys i que en aquest temps s’ha anat convertint en una eina adoptada per diferents territoris de l’Estat, ha rebut ara un reconeixement del Congrés dels Diputats.
La guia descriu 17 determinants que afecten les persones. Són aspectes que poden conèixer els professionals de la salut, especialment els de l’atenció primària, perquè tenen una relació molt directa amb la població que atenen. Però que es presenten amb una escassa incidència en els informes mèdics. No hi ha l’hàbit creat per tenir-los en compte.
A la Catalunya central, però, s’hi treballa des del 2018, i d’aquí en va sorgir la primera ‘Guia dels determinants socials’. Editada per l’ICS el 2024, és una eina pionera gestada a la Catalunya Central que ha tingut un recorregut extens: ha estat sol·licitada per professionals i institucions de comunitats com el País Basc (Departament de Salut Pública), Múrcia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana (Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, centre de formació adscrit a la Conselleria de Sanitat) i les Illes Balears (Conselleria de Salut de Palma), i s’ha presentat en diferents congressos i jornades nacionals i autonòmiques. A més, s’ha implementat al programari informàtic de l’ICS per als centres d’atenció primària de tot Catalunya.
Ara, el Grup de Treball dels Determinants Socials de Salut de l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central, coordinat per Rodoreda, infermera del CAP Santpedor, ha estat guardonat amb un accèssit als Premis Barea del Congrés dels Diputats per la creació d’aquesta guia que té per objectiu incorporar aquests determinants socials de la salut en la pràctica clínica diària, per facilitar el registre d’aquests factors a la història clínica electrònica i contribuir a un abordatge més holístic i personalitzat de la salut de les persones.
Berta Rodoreda va poder presentar el projecte al Congrés dels Diputats, on va mostrar l’impacte i la rellevància de visibilitzar els determinants socials de la salut per millorar l’atenció i la qualitat de vida de la ciutadania. La guia va quedar finalista als Premis Barea d’entre més de 100 projectes presentats i va rebre un accèssit en la categoria Avaluació de resultats en el sector de la salut.
Primeres dades
La guia va ser realitzada i avaluada el 2023, i editada el 2024. Els resultats de l’estudi de recerca que ha liderat Rodoreda han estat significatius: s’ha observat un augment notable en l’ús dels determinants socials de la salut en els equips d’atenció primària que van implantar-la, amb un increment del registre de determinants socials del 19,5% al 32,3%. Els i les professionals han valorat molt positivament l’eina, i n’han destacat la utilitat, viabilitat i capacitat per millorar la qualitat de l’atenció a les persones.
Premis Barea
La Fundació Signo convoca anualment els Premis Professor Barea, amb l’objectiu de reconèixer tant institucions com persones del sector sanitari (públics o privats) que promoguin projectes innovadors en la gestió sanitària. Aquests guardons valoren especialment iniciatives que contribueixin a la sostenibilitat del sistema sanitari i a una atenció de qualitat.
