Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
Es tracta del projecte liderat per la Fundació SHE i el cardiòleg Valentí Fuster, que ha de permetre constatar la incidència de l’aplicació de nous hàbits en la reducció de malalties cardiovasculars
L’estudi per fomentar la salut comunitària i constatar-ne els resultats impulsat per la Fundació SHE que lidera el cardiòleg Valentí Fuster, posa en marxa a partir d’aquest octubre nous mesuraments de seguiment a població de Cardona i Sallent. El projecte -batejat com a Healthy Communities 2030 i que té el suport de Fundació la Caixa- té com a objectiu en aquesta nova fase el seguiment de la salut de les persones que ja van participar en els primers mesuraments l’any 2021, o als segons l’any 2023. En total, 907 persones a Cardona i 904 a Sallent van prendre part inicialment en aquest estudi científic. Ara, es torna a convidar a tota la població participant a mesurar-se de nou i contribuir en una recerca pionera en salut comunitària.
Què es mesura?
Els mesuraments inclouen dades sobre pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, glucosa, hàbits d’alimentació, activitat física, consum de tabac, descans i nivell d’estrès. Cada participant rep un informe personalitzat que pot ajudar-lo a millorar la seva salut, mentre que les dades agregades serveixen per avaluar científicament l’impacte del programa en la prevenció de les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort al món.
La comparativa entre Cardona (com a població on es fa intervenció amb programes i activitats de foment de la salut) i Sallent (com a població control, de referència per a la comparativa) és clau per validar l’eficàcia del model d’actuació que promou Valentí Fuster, amb la voluntat que pugui esdevenir un referent reproduïble en altres comunitats en l'àmbit nacional i internacional.
Incidir en la comunitat
Des de 2021, Healthy Communities ha desplegat tallers, jornades i activitats a Cardona per promoure quatre pilars fonamentals de salut: alimentació saludable, activitat física, benestar emocional i prevenció d’addiccions.
A més, s’han creat 22 grups d’ajuda mútua, és a dir, espais d’acompanyament i suport entre iguals que volen contribuir a mantenir els hàbits saludables adquirits. Els participants també disposen de la intranet de Healthy Communities, una eina digital que ofereix accés a recursos exclusius: pòdcasts, càpsules de vídeo amb consells pràctics, resums dels tallers i continguts elaborats per experts en salut. Aquesta plataforma permet seguir aprenent i cuidant-se de manera autònoma i flexible.
«Participar-hi és clau»
Per avançar i fer vàlid el projecte, es convida a totes les persones que ja en formen part a tornar a mesurar-se aquest octubre. Per fer-ho, poden posar-se en contacte amb l’equip local de la Fundació SHE o bé esperar la trucada que rebran per concretar la cita.
En aquest sentit, els promotors destaquen que Healthy Communities «és un projecte científic i comunitari únic, que només és possible gràcies a la implicació dels seus participants. Cada mesurament és una aportació valuosa tant per a la salut individual com per al coneixement científic i el benestar col·lectiu».
La participació activa dels veïns i veïnes de Cardona i Sallent permet avançar en el coneixement sobre la prevenció de les malalties cardiovasculars «i, alhora, construir comunitats més saludables, actives i conscients». Cada persona que es mesura suma i contribueix a un projecte que té la capacitat d’inspirar i beneficiar altres poblacions d’arreu.
