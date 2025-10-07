Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restauren relleus esculpits en façanes de dos immobles del Poble Vell de Súria

Mostren dues cares humanes i l’escut del llinatge dels Cardona, que va tenir jurisdicció sobre el poble entre els segles XIV i XIX

Un dels relleus restaurats

Un dels relleus restaurats / AJUNTAMENT DE SÚRIA

Regió7

Súria

Quatre relleus esculpits en façanes de Cal Balaguer del Porxo i del carrer Sant Climent, al Poble Vell de Súria, han estat restaurats per tal de preservar aquests elements arquitectònics singulars del nucli antic surienc. La restauració ha estat una iniciativa de l’Ajuntament i de la propietat d’un dels immobles on s’han portat a terme les actuacions.

Es tracta de relleus de pedra que mostren dues cares humanes i l’escut del llinatge dels Cardona, que va tenir jurisdicció sobre Súria entre els segles XIV i XIX. Les actuacions han estat centrades bàsicament en la neteja, la consolidació i la restitució volumètrica de les erosions detectades.

Un dels relleus restaurats

Un dels relleus restaurats / AJUNTAMENT DE SÚRIA

Els treballs han estat realitzats en els darrers mesos per la conservadora i restauradora de béns culturals Anna Bedmar. Tot i tractar-se de relleus de petit format, l’interès històric i patrimonial de les quatre peces justifica la necessitat de la seva preservació.

Relleu de l'escut dels Cardona

Relleu de l'escut dels Cardona / AJUNTAMENT DE SÚRIA

La restauració dels relleus del porxo de Cal Balaguer ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea municipal de Cultura. En el cas de l’actuació executada a la façana de l’immoble del carrer Sant Climent, conegut tradicionalment com a Cal Sastrunyo, el finançament ha estat compartit pel propietari i per l’Ajuntament.

TEMES

Tracking Pixel Contents