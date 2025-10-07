Restauren relleus esculpits en façanes de dos immobles del Poble Vell de Súria
Mostren dues cares humanes i l’escut del llinatge dels Cardona, que va tenir jurisdicció sobre el poble entre els segles XIV i XIX
Regió7
Quatre relleus esculpits en façanes de Cal Balaguer del Porxo i del carrer Sant Climent, al Poble Vell de Súria, han estat restaurats per tal de preservar aquests elements arquitectònics singulars del nucli antic surienc. La restauració ha estat una iniciativa de l’Ajuntament i de la propietat d’un dels immobles on s’han portat a terme les actuacions.
Es tracta de relleus de pedra que mostren dues cares humanes i l’escut del llinatge dels Cardona, que va tenir jurisdicció sobre Súria entre els segles XIV i XIX. Les actuacions han estat centrades bàsicament en la neteja, la consolidació i la restitució volumètrica de les erosions detectades.
Els treballs han estat realitzats en els darrers mesos per la conservadora i restauradora de béns culturals Anna Bedmar. Tot i tractar-se de relleus de petit format, l’interès històric i patrimonial de les quatre peces justifica la necessitat de la seva preservació.
La restauració dels relleus del porxo de Cal Balaguer ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea municipal de Cultura. En el cas de l’actuació executada a la façana de l’immoble del carrer Sant Climent, conegut tradicionalment com a Cal Sastrunyo, el finançament ha estat compartit pel propietari i per l’Ajuntament.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes