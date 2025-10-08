Avinyó rep la visita de mig centenar d’agents turístics del Bages
La sortida, en el marc del Programa de Punts d’Informació Turística, reforça el coneixement del territori i la col·laboració entre professionals del sector
Regió7
El municipi d’Avinyó ha estat l’escenari d’una nova sortida del Programa de Punts d’Informació Turística (PIT), que impulsa la Diputació de Barcelona i coordina i gestiona el Consell Comarcal del Bages. La jornada ha reunit una cinquantena de persones vinculades al sector turístic de la comarca —tant del sector públic com privat— amb l’objectiu de millorar el coneixement del territori i reforçar el treball en xarxa entre els seus agents.
Segons el conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, «conèixer el territori és essencial per a tots aquells agents que tenen contacte directe amb els visitants». En aquest sentit, destaca que «les oficines de turisme fan una feina clau d’acollida, però també ho és la capacitat de recomanació i el tracte personalitzat que poden oferir restaurants, allotjaments, comerços o equipaments culturals». Per això, afegeix, «el programa PIT ens ajuda a fer del conjunt del teixit local un gran prescriptor del Bages com a destinació turística».
Jornada per descobrir el patrimoni avinyonenc
La trobada s’ha iniciat amb cafè i coca del poble a l’era de Cal Verdaguer, una masia protegida com a bé cultural d’interès local del nucli antic d’Avinyó, i ha comptat amb la participació de Jonatan Caro, regidor de l’Ajuntament d’Avinyó, que ha obert les portes de la masia i el seu impressionant celler. Posteriorment, s’ha presentat l’oferta d’activitats turístiques i empreses del sector turístic d’Avinyó.
El programa ha culminat amb una visita guiada a la Torre Modernista Abadal, una de les joies patrimonials de la comarca, a càrrec de la seva propietària, Mònica Abadal. Situada a la plaça Major, la torre és un edifici singular construït a finals del segle XIX que destaca per la seva arquitectura modernista i el seu llegat històric vinculat a la família Abadal. L’activitat ha finalitzat amb un vermut musical als jardins de la torre, un espai que combina patrimoni i tranquil·litat en un entorn privilegiat. La Torre Modernista Abadal ofereix visites guiades un cop al mes, exceptuant els mesos d’hivern, juliol i agost. Les properes visites seran diumenge 19 d’octubre i diumenge 9 de novembre amb motiu de la Fira dels Matiners.
Avinyó: història, natura, cultura i vi
Situat al nord del Bages, Avinyó és un poble envoltat d’alzinars i pinedes a la vall de la Gavarresa, a tocar del Lluçanès. El municipi destaca pel seu ric patrimoni arquitectònic, amb construccions com Cal Verdaguer, el Pont Vell o la mateixa Torre Modernista Abadal. També conserva un important llegat vinícola i de pedra seca, i actualment acull dos cellers de la Ruta del Vi DO Pla de Bages.
A més, Avinyó és un territori amb una forta empremta històrica, especialment per la seva vinculació amb la Segona Guerra Carlina i el Combat d’Avinyó (1848), que cada any es rememora amb la Fira dels Matiners, una cita que combina divulgació històrica, cultura popular i activitats familiars.
Altres atractius destacats són el Camí Ramader i el Pont Vell d’Avinyó, un itinerari que posa en valor tant el patrimoni material com el patrimoni immaterial vinculat a la transhumància i a la tasca pagesa.
Una mirada integral al turisme
El Programa de Punts d’Informació Turística (PIT) té com a objectiu enfortir la xarxa d’agents locals que interactuen amb els visitants —tant des de l’àmbit públic com privat— i que poden esdevenir prescriptors clau del territori. Les jornades, que s’organitzen periòdicament en diferents espais d’interès de la comarca, fomenten el coneixement mutu, la cooperació i la comunicació coherent de l’oferta turística del Bages, adaptant-la als diversos interessos dels públics.
Amb la sortida a Avinyó, el PIT continua consolidant-se com una eina estratègica per a la professionalització i cohesió del sector turístic comarcal, alhora que posa en valor el patrimoni, la història i la identitat dels municipis del Bages.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut