Cardona inaugura un obrador per augmentar i diversificar la producció de sal gurmet
Es passarà d’una producció inicial de 1.300 molinets, l’any 2022, a tancar el 2025 amb prop de 14.000
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona comercialitza des del 2022 la sal local com a producte gurmet gastronòmic. Aquell primer any en va envasar 1.300 molinets (envàs dispensador). Enguany, es calcula que tancarà l’exercici amb prop de 14.000. I en aquest salt hi té un paper clau l’obrador que ha anat implantant al llarg d’aquest any, i del que aquest dimecres n’ha inaugurat la instal·lació i, diguem-ne, la seva posada en marxa oficial.
Un espai per moldre, tamisar, envasar i etiquetar la sal de Cardona amb l’objectiu d’impulsar la seva comercialització. «Amb l’obrador fem possible que la nostra sal torni al mercat, al sector gastronòmic, però que també esdevingui motor de desenvolupament local i d’oportunitats per al nostre territori», destacava l’alcaldessa, Lluïsa Aliste, en l’acte inaugural, alhora que subratllava que «amb aquest obrador formalitzem l’obertura d’una nova etapa de projectar la nostra història. La sal és la nostra senya d’identitat».
A part del seu valor històric i de qualitat gastronòmica, la producció de sal de Cardona incorpora la visió social perquè l’envasat i etiquetat el fan usuaris de l’associació Amisol
A més a més, aquest espai neix amb un important valor afegit. Els encarregats de fer-ne aquest envasat i etiquetat són usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional de l’Amisol, entitat amb seu al Solsonès i àrea d’influència a Cardona, que amb aquesta labor guanyen en autonomia personal i social. També té el valor afegit de contribuir al manteniment, conservació i divulgació del patrimoni natural, històric, monumental i industrial de Cardona.
L’espai que des d’ara acull l’obrador de la sal és l’antic magatzem i farmaciola conegut pels miners com el botiquín, un edifici en desús que s’ha rehabilitat i recuperat gràcies a una inversió de 65.000 euros finançada per un ajut Leader del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i una aportació de la Diputació. L’espai i l’activitat s’integraran també en el recorregut que fan els visitants del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, ja que està situat de ple a l’interior del complex.
Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, ha detallat que «l’any vinent seguirem augmentant la producció i les vendes i creant nous productes, començant per la sal fina de cuina». Ponsa exposava que «l’obrador és modest en dimensió i inversió, però ens suposa un pas de gegant per a l’impuls de la sal de consum de Cardona com a producte gurmet». En aquesta línia, destacava que «som un producte modest, però ambiciós i amb visió. Tenim clar on volem anar». I hi afegia que «la sal és un condiment que realça sabors i aromes. I en aquest cas, la sal de Cardona és una potenciadora d’aliances que ja hem començat a establir».
Pura, cristal·lina i amb valor afegit
L’origen de la sal de Cardona es deu a l’evaporació d’un mar interior fa uns 36 milions d’anys. Des de temps immemorials, la sal de Cardona ha gaudit de fama i renom. Ha estat considerada una de les millors sals del món per la seva major capacitat saladora i les virtuts medicinals atribuïdes per la saviesa popular.
La sal extreta del jaciment de Cardona és considerada de màxima puresa (amb el 99,97% clorur sòdic). S’obté d’esmicolar la roca extreta del cor del diapir de la vall salina de Cardona. La seva estructura cristal·lina compacta explica la seva puresa i alta concentració.
S’extreu de les mines de la Vall Salina de Cardona, a molt pocs metres de distància (i de profunditat) de l’obrador, i la proporciona desinteressadament Salinera de Cardona. «Junts, fomentem una col·laboració basada en la confiança i el respecte, per contribuir al creixement sostenible del nostre entorn», destacava David Gaspar, director de Salinera de Cardona,
L’or blanc
La comercialització de la Sal de Cardona, coneguda històricament com l’or blanc, enllaça amb els orígens de la població i en l’estratègia de branding turístic.
A l’edició de la Festa de la Sal del 2022 la Fundació va començar a comercialitzar la Sal de Cardona, mitjançant la col·laboració amb Salinera de Cardona. Des d’aleshores, cada any s’ha evolucionat en la comercialització i la distribució: «Des del Neolític, la sal cardonina ha estat font de riquesa. Estirar aquest fil comercial suposa un retrobament amb les arrels històriques de la vila», afirmava Ponsa.
L’Obrador de la Sal de Cardona compta amb un ajut Leader del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local i impulsin la diversificació de les economies rurals. També té un ajut de la Fundació La Caixa per contribuir al finançament del tamisador vibratori per obtenir diferents tipus de sal. «Amb l’obrador, donem suport a una activitat productiva que s’adequa molt a la nostra estratègia de fer valdre el producte local, l’impacte social en l’entorn rural i la sostenibilitat», destacava Jordi Vilalta, gerent del Consorci pel Desenvolupament de la Catalunya Central.
Per la seva part, Sam Núñez, diputat adjunt a l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, s’ha mostrat molt orgullós de donar suport a aquest projecte: «Ho fem amb la convicció que els projectes que arrelen al territori, que vinculen tradició, innovació i inclusió, són els que realment transformen».
