Dues persones ferides en l'incendi d'un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada
El foc va començar a la campana de la cuina i ha afectat part d'aquest l'habitacle, tot i que no ha causat danys en altres punts del domicili ni en l'estructura del bloc
Dues persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum per un incendi en un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc va produir-se aquest dimarts al vespre al 35 del carrer Bonavista. Concretament, va incendiar-se la campana de la cuina, fet que va afectar parcialment aquest habitacle. Els serveis d'emergències van rebre l'avís per l'incident a les 21.39 h.
El fum de l'incendi va acabar afectant dues persones que en aquell moment hi havia el domicili, que van acabar sent ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques. Ara per ara no n'ha transcendit el pronòstic ni el centre on van ser traslladades. El foc va donar-se per extingit a les 21.54 h i finalment només va afectar part de la cuina. No ha afectat l'estructura de l'edifici. Els Bombers van treballar amb tres dotacions en aquest servei.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- La corredora i influencer Leire Fernández, en el podi de l'Ultra Salomon: 'La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir