Dues persones ferides en l'incendi d'un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada

El foc va començar a la campana de la cuina i ha afectat part d'aquest l'habitacle, tot i que no ha causat danys en altres punts del domicili ni en l'estructura del bloc

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Dues persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum per un incendi en un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc va produir-se aquest dimarts al vespre al 35 del carrer Bonavista. Concretament, va incendiar-se la campana de la cuina, fet que va afectar parcialment aquest habitacle. Els serveis d'emergències van rebre l'avís per l'incident a les 21.39 h.

El fum de l'incendi va acabar afectant dues persones que en aquell moment hi havia el domicili, que van acabar sent ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques. Ara per ara no n'ha transcendit el pronòstic ni el centre on van ser traslladades. El foc va donar-se per extingit a les 21.54 h i finalment només va afectar part de la cuina. No ha afectat l'estructura de l'edifici. Els Bombers van treballar amb tres dotacions en aquest servei.

