Món Sant Benet estrena aquest cap de setmana una nova activitat familiar de tardor
L’«Operació Castaween», proposa gaudir en família de la Castanyada amb jocs, màgia i panellets
Regió7
Món Sant Benet estrena aquesta tardor l’«Operació Castaween», una nova proposta per gaudir en família de la Castanyada «amb un toc original i misteriós», sense perdre l’essència de la tradició clàssica. L’activitat, que tindrà lloc els caps de setmana de l’11 d’octubre al 30 de novembre, està especialment dissenyada per a famílies amb infants d’entre 3 i 10 anys.
El punt de partida de l’experiència és la història de la Vella Castanyera de la Sàlvia Encantada!, «que vivia al bosc del monestir» i «preparava beuratges d’herbes per curar als malalts, torrava castanyes que protegien dels mals esperits i cuinava uns panellets tan bons que semblaven màgics!», apunten fonts de Món Sant Benet.
L’activitat «Operació Castaween» busca famílies «de valents i valentes» que ajudin a resoldre les receptes a través de divertits jocs de pistes per acabar aconseguint els ingredients que els ajudaran a realitzar uns panellets «terroríficament» dolços.
Amb una durada aproximada d’1 hora i 10 minuts, l’activitat combina joc, tradició i alimentació d’una manera divertida i participativa. Els preus són de 6 € per a adults, 9,5€ per a infants de 3 a 10 anys i 4 € per als menors de 3 anys que vulguin fer el taller. Les entrades ja fa unes setmanes que estan a la venda amb una gran acollida entre el públic familiar.
Les places són limitades i es poden reservar prèviament a la web de Món Sant Benet: monsantbenet.com.