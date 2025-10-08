Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Món Sant Benet estrena aquest cap de setmana una nova activitat familiar de tardor

L’«Operació Castaween», proposa gaudir en família de la Castanyada amb jocs, màgia i panellets

L'activitat està dissenyada per a famílies amb infants d’entre 3 i 10 anys

Sant Fruitós de Bages

Món Sant Benet estrena aquesta tardor l’«Operació Castaween», una nova proposta per gaudir en família de la Castanyada «amb un toc original i misteriós», sense perdre l’essència de la tradició clàssica. L’activitat, que tindrà lloc els caps de setmana de l’11 d’octubre al 30 de novembre, està especialment dissenyada per a famílies amb infants d’entre 3 i 10 anys.

El punt de partida de l’experiència és la història de la Vella Castanyera de la Sàlvia Encantada!, «que vivia al bosc del monestir» i «preparava beuratges d’herbes per curar als malalts, torrava castanyes que protegien dels mals esperits i cuinava uns panellets tan bons que semblaven màgics!», apunten fonts de Món Sant Benet.

L’activitat «Operació Castaween» busca famílies «de valents i valentes» que ajudin a resoldre les receptes a través de divertits jocs de pistes per acabar aconseguint els ingredients que els ajudaran a realitzar uns panellets «terroríficament» dolços.

Amb una durada aproximada d’1 hora i 10 minuts, l’activitat combina joc, tradició i alimentació d’una manera divertida i participativa. Els preus són de 6 € per a adults, 9,5€ per a infants de 3 a 10 anys i 4 € per als menors de 3 anys que vulguin fer el taller. Les entrades ja fa unes setmanes que estan a la venda amb una gran acollida entre el públic familiar.

Les places són limitades i es poden reservar prèviament a la web de Món Sant Benet: monsantbenet.com.

