Salvador Busquets i Mariona Homs lideraran la nova executiva d’ERC al Bages
La nova direcció del partit assegura que treballarà per «arribar amb força» a les municipals del 2027
Regió7
Esquerra Republicana de Catalunya al Bages ha escollit la nova executiva comarcal en un congrés celebrat a Callús. L’única candidatura presentada i encapçalada pel navassenc Salvador Busquets i la manresana Mariona Homs ha rebut el suport unànime de la militància.
El congrés es va obrir amb l’informe de la fins ara presidenta, Marta Viladés, que va destacar la complexitat i, alhora, l’orgull, d'haver estat al capdavant de la formació durant uns anys molt intensos i complicats. Viladés es va mostrar satisfeta perquè ERC, en l'àmbit municipal, va ser el partit amb més representants i encapçala el govern del Consell Comarcal del Bages.
En la seva intervenció, Busquets va presentar la seva candidatura com «un equip de continuïtat, amb cares noves i experiència acumulada, i amb la voluntat de posar el projecte col·lectiu per sobre de les persones». Entre els objectius, el nou president va explicar que treballaran per «arribar amb força a les municipals del 2027, mantenir i, si podem, ampliar el nombre de regidors i alcaldies, i encapçalar el govern del Consell Comarcal» i va afegir, «perquè sabem que la millor manera de transformar el país és des dels pobles i les ciutats, i només si governem podem fer-ho realitat».
La nova Executiva Comarcal d’ERC Bages està configurada per Salvador Busquets i Gubianas (Presidència i Imatge i Comunicació); Mariona Homs i Alsina (Secretaria general i Formació), Sergi Màrquez i Duran (Organització), Josep Canals i Palau (Finances), Jordi Borràs i Vilanova (Política Municipal), Mariona Descarrega i Alsina (Feminismes), Marta Viladès i Ribera (Transició Ecològica), Lluís-Vidal Sixto i Orozco (Ciutadania i Militància) i com a vocals: Àdria Mazcuñán i Claret, Adriana Delgado i Herreros, Carles Garcia i Estany, Sílvia Tardà i Serrano i Marissa Terra i Salada.
També en formaran part, com a vocals nats, els representants institucionals al Consell Comarcal del Bages (Eloi Hernàndez, president), al Consell d’Alcaldes (Agustí Comas, president) i a l’Ajuntament de Manresa (Marc Aloy, alcalde).
El congrés va escollir també les dues persones que representaran el territori al Consell Nacional d’ERC i que seran Marta Viladés i Sergi Màrquez. L’acte es va cloure amb les intervencions del president regional d’ERC Catalunya Central, David Rodríguez, i del vicesecretari general d’Organització del partit, Pau Morales.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”