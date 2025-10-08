Sant Joan clou la Setmana de la Gent Gran amb més de 500 persones a homenatge als nascuts l’any 1941
Més de 60 persones han fet enguany els 84 anys i han tingut el seu reconeixement
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada ha estat immers durant tota una setmana en la segona edició de la Setmana de la Gent Gran, que es va cloure amb un gran acte de reconeixement a totes aquelles persones del municipi que han arribat durant el 2025 a 84 anys. Enguany han estat homenatjats una seixantena de persones. L’assistència de públic a la Sala de Cultura Cal Gallifa va ser un èxit: plena de gom a gom amb més de mig miler de persones.
A cadascuna de les persones homenatjades se’ls hi va fer entrega d’una placa commemorativa per part de l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, i de la consellera de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda. L’Associació de Gent Gran les Oliveres també els van regalar un ram de flors a tots els homenatjats i van dur a terme una actuació de playbacks. Posteriorment, van tenir el pastís d’aniversari per a tots ells. «Tot homenatge que fem a la nostra gent gran és poc. Mereixen ser reconeguts per tota una vida d’esforç i sacrificis», destacava Jordi Solernou, alcalde i regidor de Persones Grans.
L'alcalde ha valorat de manera molt positiva les activitats de la Setmana de la Gent Gran. «Les activitats han superat els ja bons resultats d’assistència de la primera edició i volem continuar treballant en què la Setmana de la Gent Gran sigui una de les activitats principals del nostre calendari anual a Sant Joan de Vilatorrada», afirma Solernou. Enguany s’ha celebrat la primera setmana d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, que es va celebrar el passat dimecres, 1 d’octubre.
Les activitats van començar amb una caminada històric-cultural pels carrers del municipi, que va estar a càrrec de Josep Biosca amb el suport de Josep Giralt, i amb una sessió de teràpia canina per als usuaris de la Residència l’Atzavara. A la tarda, el Grup Artístic Amics per Sempre va dur a terme una actuació musical a Cal Gallifa.
Unes setanta persones van participar en l’activitat terapèutica que va dur a terme a Cal Gallifa la físio ApiC del CAP de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d’una de les activitats amb més augment d’assistents. A la tarda, Imma Cortina va dur a terme a la Biblioteca Cal Gallifa una xerrada sobre els seus llibres ‘El dibuixant d’indianes’ i ‘La cuinera dels senyors’, dues obres on la gent gran i la seva època són figures cabdals i inspiradores per a l’autora.
Una altra activitat va ser la caminada per l’entorn natural a càrrec de Jordi Planell amb la col·laboració del CAP de Sant Joan de Vilatorrada. Va ser una passejada de 7 km que va recórrer la falda del Collbaix. A la tarda, Joana Casado va donar una classe de cuina al casal del Sector Llobet, sent un altre èxit d’acollida, en un casal ple d’assistents.
La Setmana de la Gent Gran s’ha caracteritzat per la col·laboració de moltes entitats i institucions. El Servei de Teleassistència, Bombers i els Mossos d’Esquadra van impartir xerrades sobre benestar i seguretat. L’objectiu és vetllar per la seguretat a les llars de les persones grans en cas d’incendi i es van donar també consells per a la prevenció de robatoris. «El Centre Ocupacional d’Ampans de Sant Joan de Vilatorrada també ha col·laborat en tots els actes i estem molt agraïts amb la seva tasca», explica l’alcalde.
El divendres va estar dedicat a Ampans, que va celebrar el dia de la Gent Gran i van visitar la Sala de Cultura de Cal Gallifa des de les diferents llars de la comarca. Van compartir amb l’alumnat de l’assignatura de música de l’Institut Cardener un emotiu concert que va captivar a la gent gran assistent. «La Setmana de la Gent Gran també ha de servir per unir a la joventut i a les persones grans. En moltes ocasions s’intenta separar ambdós col·lectius i el concert ens demostra que col·laborant plegats, surt tot millor», afirma Jordi Solernou. La Casa d’Andalusia de Manresa va participar també en aquesta jornada. A la tarda es va fer l’actuació del Grup de Teatre Xirois, anomenada ‘Blanca vídua d’un viu’. I dissabte a la tarda va haver-hi ball amb el grup Els Fantàstics.
