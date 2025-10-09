Iniciativa
El BusCat visita Sant Fruitós de Bages per conèixer el projecte de joventut del municipi
Regió7
Manresa
El BusCat, una iniciativa nascuda l’any 2023 amb l’objectiu de promoure l’intercanvi d’experiències entre professionals de Joventut d’arreu de Catalunya, va fer parada a Sant Fruitós de Bages. En aquesta ocasió, els participants van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà el Nexe Espai Jove, un equipament que destaca per la seva versatilitat, dinamisme i compromís amb les polítiques d’emancipació juvenil. Durant la visita, els assistents van poder explorar les instal·lacions que compten amb una gran sala polivalent, cuina equipada, escenari, bucs d’assaig per a grups musicals, sala d’estudi i ordinadors d’autoconsulta.
