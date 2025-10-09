Esport
El Club Natació Sallent rep el reconeixement pel seu centenari
El president i els organitzadors del centenari del Club Natació Sallent (Associació Sallentina de Cultura Física -ASCF) van rebre el reconeixement de la Reial Federació Espanyola de Natació en motiu del Centenari de l’entitat degana de natació a Catalunya.
