Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport

El Club Natació Sallent rep el reconeixement pel seu centenari

La representació sallentina la va representar el president Valentí Escayola, acompanyat de Salvador Sibila i Salvador Sánchez. Han estat els promotors dels actes

La representació sallentina la va representar el president Valentí Escayola, acompanyat de Salvador Sibila i Salvador Sánchez. Han estat els promotors dels actes / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El president i els organitzadors del centenari del Club Natació Sallent (Associació Sallentina de Cultura Física -ASCF) van rebre el reconeixement de la Reial Federació Espanyola de Natació en motiu del Centenari de l’entitat degana de natació a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents