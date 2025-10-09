Dos detinguts per entrar a robar a l'interior de l'església de Valls de Torroella i endur-se els diners en efectiu
La policia els relaciona amb dues temptatives de robatori en domicilis de Sant Mateu de Bages
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut un menor d'edat i un home, de 23 anys, com a presumptes autors de dos intents de robatori en domicilis als nuclis de Palà de Torroella i Valls de Torroella, de la localitat de Sant Mateu de Bages. En aquesta última població, els lladres van aconseguir entrar a l’interior d’un centre religiós i endur-se diners en efectiu.
Els fets van tenir lloc entre el 29 i el 30 de setembre. Després de diverses gestions d’investigació els Mossos van esbrinar que els autors eren els mateixos en tots els fets i aquest dimecres els van detenir.
El menor d’edat va quedar en llibertat després de declarar i ara es troba a l’espera de ser citat per fiscalia de menors. Per la seva part, el major d’edat passarà aquest dijous a disposició judicial.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir