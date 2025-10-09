Una entitat ambiental de Sant Joan reclama que el nou col·lector de salmorres s’allunyi del nucli urbà
En la línia del que exigeix l’Ajuntament, demanen a la Generalitat, amb firmes i pancartes, que la canonada passi íntegrament per l’altre costat del riu Cardener
Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada, entitat ciutadana, ha començat una campanya per reclamar que es canviï el traçat previst del nou col·lector de salmorres que ha de passar per aquest terme. La mobilització no és una oposició a la canonada, sinó a com l’ha projectada l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest tram. En essència, el que es reclama és que s’allunyi del nucli urbà, al contrari del que, de moment, està previst i aprovat. L’entitat està reforçant aquesta demanda amb una recollida de firmes i amb pancartes reivindicatives que ha penjat per diferents punts del poble.
Es tracta d’una reclamació que va absolutament en la línia que ja ha expressat i traslladat a la Generalitat l’Ajuntament santjoanenc. Així, en un comunicat que han fet públic, l’associació Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada recorda, d’entrada, que el col·lector de salmorres «ha sofert en els últims anys un munt de fuites que han malmès l’entorn del riu Cardener, tant a Sant Joan de Vilatorrada com a altres indrets de la conca del Llobregat».
En concret, es tracta del ramal del Cardener, que anirà des de Castellgalí (on s’ajunta amb el del Llobregat per anar fins al Prat, on desemboca al mar) fins a les instal·lacions mineres de Súria i d’aquí fins a Cardona per evacuar-ne les aigües salobres.
Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada afirma que aquesta canalització, «al seu pas pel nostre municipi, ha estat projectada amb un traçat absolutament devastador. L’entorn mediambiental i social del riu quedarà totalment destruït». Subratlla que «un cop instal·lats els tubs a sota terra, a sobre no es podrà restaurar ni urbanitzar absolutament res. Això implica que la zona del passeig del Riu, des del polígon industrial Pla dels Vinyats fins a Cal Gallifa», quedaria afectada, «començant pel bosc de ribera conformat per freixenedes i alguna clapa d’àlbers i seguint per la passera de la resclosa, l’espai recentment inaugurat de cal·listènia, la futura zona d’esbarjo de gossos, els nous arbres plantats, la via blava prevista sota el pàrquing del Bonpreu i Macocersa, la zona del davant de les fàbriques tèxtils habilitada amb els bancs sovint plens de santjoanencs i santjoanenques...».
L’entitat, conjuntament amb l’Ajuntament, proposen «una alternativa al traçat previst del col·lector que tindria molt menys impacte ambiental, social i paisatgístic». Es tracta de fer passar els tubs del col·lector «per la banda esquerra del riu o directament per sota de la C-55». És a dir, pel costat del Cardener oposat al nucli urbà, allunyant-lo d’aquest.
Moció unitària del ple municipal
A final del mes de juny passat, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar una moció de tots els grups municipals on reclamava aquest canvi en el traçat previst en el projecte del nou col·lector de salmorres. El consistori santjoanenc proposa el recorregut alternatiu per l’altra llera del riu Cardener i per aquest motiu reclamava a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al govern de la Generalitat que estimi les al·legacions que va presentar i prevegi el nou traçat.
El novembre del 2023, el ple de Sant Joan ja havia aprovat per unanimitat les al·legacions al projecte on es demanava un canvi del traçat previst en el tram urbà del municipi.
La darrera notícia que havia tingut l’Ajuntament de Sant Joan sobre el projecte del nou col·lector va ser a principi de juny quan van citar als propietaris, entre els quals hi ha el consistori, per firmar l’acta d’ocupació dels terrenys per on ha de passar la infraestructura segons el projecte previst.
D'altra banda, Compromís amb Sant Joan, a través del grup parlamentari dels Comuns, va presentar a l'estiu una proposta de resolució perquè els grups parlamentaris instin al Govern de la Generalitat a acceptar les al·legacions de l’Ajuntament, que proposen aquest recorregut alternatiu més allunyat del nucli urbà i amb menys impacte ambiental i urbanístic que el que preveu el projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
