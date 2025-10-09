A judici un veí de Sant Vicenç acusat de forçar la filla de la seva parella
La Fiscalia li demana una pena de sis anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una menor de 16 anys
L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el pròxim 14 d'octubre un veí de Sant Vicenç acusat de forçar la filla de la seva parella, menor d'edat, des que tenia 7 anys fins que en va fer 14. Se l'acusa d'un delicte d'abús sexual continuat a una menor de 16 anys i la Fiscalia li demana el compliment d'una pena de sis anys de presó.
Els fets van tenir lloc entre els anys 2011 i 2018. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'home va cometre els abusos sexuals durant el temps que va conviure amb la seva parella i la filla d'aquesta al domicili familiar. Després d'una separació, la Fiscalia sosté que l'acusat aprofitava els moments que la menor l'anava a visitar a casa seva. Els abusos van ser continuats fins que van finalitzar les estades de la menor al seu domicili. A conseqüència dels fets, la Fiscalia subratlla que la menor ha patit estrès posttraumàtic i altres problemes de salut derivats dels abusos.
La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'abús continuat a una menor de 16 anys i demana imposar a l'acusat una pena de 6 anys de presó. També sol·licita la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima en un termini de 5 anys superior a la pena de presó imposada. A més, demana que indemnitzi la víctima amb 12.000 euros.
