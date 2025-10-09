Junts per Sant Joan diu que el govern només ha executat a mig mandat un 12% dels compromisos
La formació veu «molt pobre» el balanç dels dos primers anys i reclama celeritat en projectes com el de l’ampliació del polígon dels Vinyats
L’ampliació del polígon industrial dels Vinyats «i accions concretes que afavoreixin el teixit productiu i econòmic del municipi», o també desenvolupar el pla d’accessibilitat en edificis públics són algunes de les principals demandes que el grup municipal de Junts a Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella (que és a l’oposició a l’Ajuntament) reclama a l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan) que executi «amb celeritat».
La formació posa aquests temes sobre la taula enmig d’un balanç que ha fet de la primera meitat del mandat de l’executiu liderat per Jordi Solernou, balanç que qualifica de «pobre» perquè, afirma, constata una «molt baixa execució del Pla d'Actuació Municipal (PAM)», el document que fixa els compromisos per al mandat. En concret segons Junts, «només 24 de les 200 accions platejades al PAM han estat executades al 100%». A més a més, la formació critica que algunes d’aquestes intervencions «i d’altres que diuen que estan en procés o desenvolupant-se es realitzen des de fa anys i, per tant, no són atribuïbles ni al govern, ni a aquest mandat». Per tot això, reiteren, «el balanç d’aquest mig mandat és molt pobre, amb només un 12% del promès».
Amb aquest balanç posat sobre la taula, el grup de l’oposició manifesta que «aquesta poca acció i lideratge reverteix negativament en el municipi i en la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes». Recorden que «ja va mostrar la seva rotunda disconformitat amb la pujada d’impostos aplicada per l’actual govern, que va dir després de l’augment de l’IBI (entre els més alts de la comarca) i la taxa de residus el 2024, que ja no faria cap més increment i, en canvi, els ciutadans s’han trobat amb una nova alça salvatge, aquest 2025».
En aquest sentit, el portaveu de la formació, Eduard Mata, expressa en un comunicat que han fet públic que «nosaltres ja vam advertir que aquesta pujada era un greuge notable per a moltes famílies en un municipi com el nostre, amb una de les rendes familiars més baixes de la comarca». I reitera que «en dos anys de mandat hi ha hagut molt poques accions o cap en aspectes claus pel municipi com el comerç, la neteja del poble i el manteniment de moltes places, parcs i carrers. O discretíssimes inversions en l’espai urbà, a la zona esportiva o en més seguretat, etc.».
