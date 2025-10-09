L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
Ferrocarrils de la Generalitat i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener signen el conveni de col·laboració que ha de permetre recuperar l’activitat turística aturada des del 2021
El projecte turístic de l’Ecorail, amb viatges pel Pla de Bages aprofitant les vies del tren per on es transporta la potassa, s’ha desencallat i es tornarà a posar en marxa. La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que gestiona el servei, i Ferrocarrils de la Generalitat han signat aquest dijous el conveni de col·laboració per desenvolupar l’activitat turística, que es va haver d’aturar el 2021 a causa del creixement de l’activitat minera i l’ús que es feia de les vies ferroviàries. Tal com ja va explicar Regió7, el nou Ecorail canviarà el ramal de Súria pel de Sallent amb un nou recorregut pel Pla de Bages.
De moment, el conveni signat és per a un període inicial de quatre anys. L'activitat es durà a terme en els períodes que estableixi la Mancomunitat, atès que el ramal cedit no té cap impediment logístic per part de Ferrocarrils, ja que des de fa uns anys ja no està operatiu per al transport de mercaderies (potassa). El proper pas serà la signatura dels convenis amb tots els ajuntaments implicats, i l'any vinent es preveu poder fer els treballs d'adequació necessaris amb l'objectiu de posar-lo en marxa el 2027.
Fa tres anys ja es va fer públic que el projecte turístic de l’Ecorail, que es desplegava al llarg d’uns 7 quilòmetres entre el Parc de l’Agulla i Callús aprofitant les vies per on circulen els trens que porten potassa de les mines de Súria, podria reobrir, però modificant el seu recorregut i canviant el ramal que va cap a Callús i Súria pel que va cap a Sallent. Aquesta és la proposta en la qual han estat treballant des d’aleshores la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i els ajuntaments implicats i que avui ha fet un important pas endavant amb la signatura del conveni de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat per a l’ús de la infraestructura. La proposta turística consisteix en fer un recorregut mitjançant el ciclorail elèctric, que consta de dues bicis elèctriques i una cadireta subjectes a una plataforma que les uneix.
El nou projecte, que vol aprofitar un tram de 8,4 quilòmetres de les vies ferroviàries i implica el canvi de ramal, també suposarà un nou punt de partida de les rutes, que se situarà a l’edifici de l’antic CAT, l’actual Centre d’Interpretació del Geoparc de la Catalunya Central, al barri de la Botjosa de Sallent, on s’ha signat el conveni. L’itinerari continuarà cap a Santpedor, amb parada al voltant dels Aiguamolls de la Bòbila, i arribarà al mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós, on hi haurà el punt final i de retorn. Anteriorment, el recorregut passava per Sant Joan i Callús, on hi havia el punt de partida i d’arribada.
Un projecte iniciat el 2008
La proposta d'aquest nou Ecorail vol recuperar el mateix projecte que va impulsar l’antic Consorci de Promoció Turística del Cardener l’any 2008, per donar a conèixer el pla de Bages i el seu entorn aprofitant la infraestructura ferroviària i que va recuperar la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener l’any 2015. Aquesta activitat transcorria en un tram d’uns 7 quilòmetres entre el poble de Callús i Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages, a prop del Parc de l'Agulla de Manresa. El creixement de l'activitat minera a Súria i l'ús que es feia de les vies ferroviàries, va obligar a aturar l'Ecorail, l’any 2021. Ara, la Mancomunitat el recuperarà i el traslladarà en aquest nou tram ferroviari entre Sallent i Sant Fruitós del Bages perquè l’Ecorail torni a ser una realitat.
En l'acte de signatura del conveni, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha destacat que l'empresa pública ferroviària "treballa perquè tots els seus espais aportin un benefici a la ciutadania". I hi afegia que amb la cessió d'aquest ús del ramal de Sallent "i la represa de l'Ecorail, els visitants gaudiran d'un entorn natural d'una forma innovadora i, alhora, sostenible". Ruiz n'ha destacat que "es convertirà en un recurs turístic per al Bages i permetrà descobrir indrets del territori d'interès històric, patrimonial i paisatgístic, promovent l'esport i els hàbits de vida saludable".
