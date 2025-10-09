La sal de Cardona tindrà una guia pròpia dins del Rebost del Bages
El treball divulga els valors del producte, des de la seva formació geològica fins a les seves aplicacions culinàries, passant pel paper històric en l’economia i la cultura del territori
La sal de Cardona com a producte gastronòmic que el municipi ha recuperat i que està potenciant tindrà una guia pròpia, una nova publicació impulsada pel Consell Comarcal del Bages en el marc dels projectes del Rebost del Bages i del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
La ‘Guia de la Sal de Cardona’ és el resultat de la col·laboració entre diverses entitats i professionals que han fet possible un treball coral per posar en relleu un dels productes més emblemàtics del territori. L’edició ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona, a través de la Fundació Cardona Històrica, i amb l’expertesa de la Fundació Alícia, encarregada de la redacció dels continguts. Aquests s’han elaborat a partir de la participació de persones expertes en història, geologia i gastronomia, que hi han aportat el seu coneixement i experiència.
Per presentar oficialment la guia s’ha programat una jornada per al 20 d’octubre a la Fundació Alícia de Món Sant Benet. La guia i la seva presentació formen part dels actes de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia impulsats per la Generalitat de Catalunya durant tot aquest any 2025.
L’objectiu de la jornada és donar a conèixer aquesta nova guia, que vol divulgar tots els valors de la sal de Cardona: la seva formació geològica, el paper històric en l’economia i la cultura del territori, les seves propietats, varietats, usos i les seves múltiples aplicacions a la cuina.
Una jornada per descobrir els valors de la sal de Cardona
El projecte l’explicaran els mateixos agents implicats: Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona, que exposarà la part històrica i cultural; Adriana Gálvez, tècnica responsable de projectes d’innovació de la Fundació Alícia, que explicarà el producte i el seu lligam amb la gastronomia; Laia Ximenis, gerent d’AMISOL, i Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, que mostraran els valors socials de la sal de Cardona; Meritxell Jané, tècnica d’agroalimentació i hostaleria de l’AdlSolCar, i Carme Fontelles, del restaurant La Premsa de Cardona, que donaran a conèixer la part culinària i la importància de la restauració.
Tot seguit, el xef Jordi Llobet, ambaixador de la Sal de Cardona, oferirà una demostració de cuina amb receptes elaborades amb sal cardonina, mostrant com incorporar aquest producte de manera creativa i saludable a la gastronomia actual.
La jornada acabarà amb un petit refrigeri per als assistents, que podran endur-se a casa un exemplar en paper de la Guia de la Sal. Un cop presentada, la guia serà accessible i descarregable per tothom en format digital a www.rebostbages.cat/guies
La sessió comptarà amb la participació institucional de Marta Viladés Ribera, consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata Riu, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages i president del Geoparc de la Catalunya Central, i Lluïsa Aliste Sánchez, alcaldessa de Cardona.
Un octubre dedicat a la sal
La presentació de la guia forma part del Cicle d’Activitats de la Sal de Cardona, que durant tot el mes d’octubre ofereix visites culturals, tastos, fires, mercats i activitats gastronòmiques per conèixer la història, el patrimoni i les aplicacions culinàries d’aquest producte únic. Aquestes iniciatives dutes a terme per Cardona també són fruit de la celebració de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.
Un altre element destacat vinculat a la sal és el Camí de la Sal, un itinerari senyalitzat que recrea el traçat dels antics camins que servien per transportar la sal des de Cardona fins a Manresa, un recorregut ple d’història i paisatge que permet reviure les rutes comercials d’altres temps.
El Rebost del Bages
El Rebost del Bages és un projecte del Consell Comarcal del Bages per reivindicar els productes agroalimentaris autòctons i aglutinar i donar suport als productors locals. El Rebost del Bages forma part i rep el finançament de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social