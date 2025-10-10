Localitzen una dona de 75 anys desapareguda a Cardona
Els Bombers despleguen un dispositiu de recerca que permet trobar la persona perduda en menys d'una hora
Ensurt a Cardona per la desaparició d'una dona de 75 anys. Va sortir a caminar per la zona de Cal Cintana, una zona agrícola als afores del municipi, i pels volts d'1/4 de 12, algú del seu entorn va trucar els serveis d'emergències per alertar que no havia tornat a casa. A conseqüència, amb l'ajuda de Protecció Civil, els Bombers van muntar un dispositiu per trobar-la amb vuit dotacions terrestres i el Grup Caní de Recerca.
Després de rastrejar la zona, diversos voluntaris de Protecció Civil van trobar la dona en un camp proper al seu domicili. Estava en perfecte estat, apunten els Bombers, tot i que desorientada.
