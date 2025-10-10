Montserrat confia reobrir el camí de la Cova aquest cap de setmana
L’itinerari ja està net de tot el que hi va arrossegar el temporal del 21 de setembre, i s’està acabant de reparar el que la torrentada va malmetre
El popular camí de la Santa Cova podria tornar a rebre caminadors aquest cap de setmana. Aquesta és la previsió amb la qual treballa el Patronat de Montserrat, després de les obres que s’estan duent a terme al llarg d’aquests últims dies per reparar els nombrosos danys que hi van causar els efectes del temporal del 21 de setembre. Des d’aquella data, el camí està tancat.
Aquesta setmana un helicòpter feia la primera descàrrega de material sobre el traçat del camí de la Santa Cova de Montserrat. Era el primer pas per començar a restituir un dels itineraris més populars i freqüentats, per la seva proximitat al monestir i perquè connecta amb un espai emblemàtic.
La tempesta d’aquell diumenge va desencadenar grans torrentades, i una de les més violentes i cabaloses va ser la que va baixar per la canal dels Micos, que davalla des del Pla de les Taràntules, amb un desnivell d’uns 200 metres fins al camí, que travessa pel mig. La impressionant cascada no només duia la força de l’aigua, sinó també la de tot el material que arrossega d’un massís que es caracteritza per la seva formació de còdols. Això va fer que acabés sepultant-lo de fang i rocalla i malmetent-ne el traçat.
Al llarg de la setmana passada les tasques es van centrar essencialment en la retirada i neteja d’aquest material acumulat, per a la qual cosa va caldre l’ús de pales mecàniques. Un cop net, s’ha treballat en la restitució dels danys. Bàsicament, que bona part de l’enllosat o formigonat que caracteritza aquest recorregut va quedar molt malmès, aixecat i esquerdat per la força de l’aigua i de tot allò que va fer baixar. S’estan acabant de reparar i formigonar de nou tots aquests punts.
Aquest itinerari és el que connecta la zona del monestir amb el santuari que s’alça en el punt on diu la llegenda que va ser trobada la Imatge de la Mare de Déu (la Cova), i al llarg del qual també es pot contemplar el Rosari Monumental, quinze grups escultòrics modernistes corresponents als quinze misteris del Rosari.
Per aquests elements, i per la seva accessibilitat, és força freqüentat i, precisament, és un dels punts on es van refugiar uns excursionistes que es van veure atrapats per les conseqüències del temporal i que van ser rescatats.
Segons les dades recollides pels observatoris meteorològics que té el monestir, en aquella jornada van caure sobre alguns punts del massís 124 l/m2, més de la meitat del que s’hi va acabar recollint en tot el mes de setembre (240 l/m2). I que d’aquella gran precipitació del dia 21, el 90%, que són 111,6 litres, van caure concentrats en només una hora. Això és el que va propiciar les torrentades que aquella tarda van generar tants problemes al massís, amb els accessos per carretera tallats durant unes hores i amb excursionistes que van quedar temporalment aïllats en diferents punts de la muntanya.
Cal recordar que, a causa d’aquell episodi de tempesta, també des de llavors els funiculars de Montserrat (de Sant Joan i de la Cova) estan fora de servei.
